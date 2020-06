Kontroversiel fotochef siger op, en time inden han skulle forklare sig

Automatisk oplæsning

En time inden Fatamorganas omstridte leder skulle forklare sig for fotoskolens bestyrelse, modtog de en mail.

I den meddelte Morten Bo, at han ikke ville komme til mødet, men trækker sig fra sin stilling som skoleleder og hovedunderviser gennem 30 år og fra sin post i skolens bestyrelse. Det gør han som følge af, at adskillige nuværende og tidligere elever har anklaget ham for mobning og chikane.

»Det gjorde jo det hele meget nemmere«, siger fotograf og bestyrelsesmedlem Henrik Saxgren.

»Nu har vi besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 11. august, hvor bestyrelsen trækker sig, og så opfordrer vi ildsjæle fra miljøet, som kunne forestille sig at genstarte skolen med en ny ledelse, til at melde ind. Hvis der ikke tegner sig et billede af en gruppe ildsjæle, som er i stand til at drive skolen, vil den lukke«.

Mødet var planlagt, efter 32 elever har kritiseret Morten Bo for at opføre sig grænseoverskridende og nedværdigende over for elever, kalde kvinder for »kællinger«, »bitches« og »høns« og nægte at undervise de elever, der kommer på tværs af ham. Tre elever forlod i foråret skolen i protest over Morten Bo. De stod sammen med tre andre elever frem i Politiken. Efterfølgende stod yderligere fire tidligere elever frem med beretninger om konsekvenserne af Morten Bos nedværdigende undervisningsstil, der går helt tilbage til 1990’erne.

Efterfølgende har yderligere 40 elever underskrevet klagen. Morten Bo har tidligere skrevet til Politiken, at han »har modtaget den fulde kritik og tager den dybt alvorligt«. Han har ikke ønsket at stille op til interview.

Det rigtigste at gøre

Nu er der så et åbent tilbud om at overtage en finansieret skole med ejerskab over undervisningslokaler i Nordvest og et allerede optaget elevhold, fortæller Henrik Saxgren.

Hvorfor trækker I jer?

»Vi synes, at der skal nye kræfter til«, siger han.

Kunne I ikke vente med at trække jer, til skolen var sikkert på den anden side?

»Jo, men vores advokat mener, at det rigtigste at gøre er at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Vi håber virkelig, at der kommer en gruppe ildsjæle, som vi kan overlade nøglerne til. Men der er ingen tvivl om, at vi som bestyrelse har fejlet. Vi opdagede det for sent. Derfor synes vi, at det er rigtigt, at vi trækker os«.

Om nogen vil videreføre Fatamorgana, ved Henrik Saxgren ikke. Bestyrelsen har ikke på forhånd talt med eventuelle kandidater til en ny ledelse, men de vil arbejde for at finde kandidater, som de tror, har drivkraften til at »genstarte en ny skole på den gamle skoles fundament«, siger han.

For nu bliver skolens administrerende direktør, Morten Nilsson, og driver skolens sommerkurser uden Morten Bos tilstedeværelse. Om han skal fortsætte i stillingen, er op til den eventuelle nye bestyrelse.

Morten Nilsson reagerede ikke, da de tre elever, der i foråret forlod skolen i henholdsvis marts og april kontaktede ham med klager over Morten Bos adfærd. Han har ikke ønsket at tale med Politiken, men på Facebook giver han en uforbeholden undskyldning for, at han »ikke har reageret tilpas skarpt overfor og taget tydelig afstand til den grænseoverskridende undervisningsform, Morten Bo har praktiseret overfor en gruppe af elever«.

Nye elever må uanset udfaldet af generalforsamlingen i august indstille sig på at begynde en måned senere.

Begrundet kritik

Othilia Leth, som er blandt de elever, der forlod Fatamorgana i foråret i protest over Morten Bo, er glad for, at han ikke længere skal lede fotoskolen.