Anmelder: Gør dig selv den tjeneste at besøge Arne Jacobsens sommerhus

Skal du gøre dig selv en tjeneste, så begynd Trapholts store udstilling om designeren og arkitekten Arne Jacobsen (1902-1971) i hans sommerhus. Siden 2005 har det tilhørt museet og ligger med en vidunderlig udsigt over Kolding Fjord i et af Sydjyllands smukkeste landskaber.

Huset hedder Kubeflex og består af kubeformede moduler, som kan sættes sammen på utallige måder, så man med tiden kan udvide sit sommerhus fra ganske få kvadratmeter til mange flere. Arkitekten Arne Jacobsen var optaget af systemer, og med Kubeflex skabte han et hus, der fuldkommen levede op til hans ønsker om gentagelser og rytmer, og det var hans tanke, at huset skulle kunne sættes i produktion og sælges vidt og bredt for en billig pris. Desværre ville ingen sætte det i produktion, så huset blev i Jacobsen-familiens eje og blev benyttet som sommerhus indtil 2005, hvor Trapholt overtog det.

Men altså: Se det sommerhus. Det er en enestående chance for at opleve et stykke Jacobsen-arkitektur, som han selv har indrettet med sine egne møbler – lufthavnssofaen, svanestolen, myrestole tilsat hans stålkander, tekstiler og vægure. I det sommerhus får man hele essensen af Arne Jacobsen, og man kan både røre ved tingene og åbne skabene i køkkenet, og fornemme hans talent helt fysisk.