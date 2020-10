Amerikansk digter vinder Nobelprisen i litteratur

Louise Glück

Amerikansk digter

Født i New York 1943.

Opvokset på Long Island, i mange år bosiddende i Vermont, nu i Cambridge, Massachusetts. Studerede ved Columbia University, Sarah Lawrence College og jurist fra Williams College, hvor hun siden i 20 år underviste i engelsk litteratur.

Debut 1968 med ’Firstborn’, der sammen med ’The House On Marshland’, ’Descending Figure’, ’The Triumph of Achilles’ og ’Ararat’ af Carcanet er udgivet samlet som ’The First Five Books of Poems’. Siden er kommet ’Meadowlands’, ’The Wild Iris’, ’Vita Nova’ og senest ’The Seven Ages’ i 2001.

Glück har bl.a. vundet Pulitzerprisen og National Book Critics Circle Award. Hun var Poet Laureate i USA i 2004.

