Hvad skete der lige der?: Teaterstykke trækker tæppet væk under sig selv, da skuespillerne pludselig forlader salen og går ud i byen

Hvem har ikke på et eller andet tidspunkt leget med tanken om at sige farvel til hverdagen, som man kender den, og lade sit liv styre af nogle radikalt anderledes principper?

Som i Jim Carreys film, hvor et ganske enkelt greb vender op og ned på alting, når hovedpersonen beslutter sig for kun at sige ja, eller at han pludselig ikke må lyve.

Det er også udgangspunktet i ’Terningekvinden’, hvor stykket elegant nok også trækker tæppet væk under sig selv, idet dramaet pludselig flyttes ud i Odenses gader, mens publikum sidder tilbage i en sal tømt for skuespillere og betydning – et meget forfriskende greb.