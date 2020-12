Tankevækkende forestilling: Det hvide par tager en ærkedansk runddans omkring det forbudte n-ord

Aktualiteten står ud fra Får302’s lille scene. Det går lige fra »I can’t breathe« til Inger Støjberg, Nye Borgerlige og – som en aktivistisk afrodansker her siger det – »Phillip Mbuji Johansen … (som) blev brutalt myrdet i en skov her på Bornholm«.

Tankevækkende nok faldt premieren sammen med indledningen af den omdebatterede retssag på Bornholm, hvor racisme sigende nok ikke er blevet en del af sagen. Det er den til gengæld i ’Katalog over kommende katastrofer’, hvor det er det danske samfund, der er under anklage. Den stigende polarisering mellem dem og os bliver serveret med alt fra ostemadder og hyggeracisme i kantinen til runddans omkring n-ordet. Så aktuelt genkendeligt, at forestillingen burde hedde ’Katalog over nuværende katastrofer’.

Nu er det også Brecht og hans skarpe hverdagsscener i ’Det tredje riges frygt og elendighed’, som forestillingens instruktør og ophavskvinde, Anne Zacho Søgaard, har brugt som trampolin til at sætte af fra sammen med et veludrustet dramatikerhold: Joan Rang Christensen, Peter-Clement Woetmann, Mikkel Trier Rygaard og Julie Maj Jacobsen. Den brechtske form for musikteater med songs som kommenterende indramning af små separate scener giver et godt grotesk twist til hele det sort-hvide og mellemfornøjede landskab.