Scoop: Dansk spilfirma skal lave det første helt originale James Bond-spil

For danske IO Interactive, der for næsten præcis 20 år siden gjorde sig verdensberømte med det innovative og ekstremt populære computerspil ’Hitman’, har nu indgået et samarbejde med filmselskaberne MGM og EON om at lave det første helt originale James Bond-spil.

Det skriver IO Interactive i en pressemeddelelse.

Ifølge administrerende direktør Hakan Abrak er det et perfekt match.

»EON og MGM kan levere noget helt særligt til vores spillere og den kultur, vi har opbygget«, siger han.

Han fortæller også, at spillet, der allerede er i fuld produktion og går under navnet ’Project 007’, bliver virksomhedens mest ambitiøse spil til dato.

Det er en stor tung arv, som IO Interactive skal løfte, mener Robert Marick, MGM’s executive vice president for global consumer products and eperiences. For der har været en række ikoniske spil om den britiske agent med licens til at dræbe. Blandt andet det ikoniske ’GoldenEye 007’ fra 1997 til Nintendo 64.

Nu vil de i samarbejde skabe den første originale tilblivelseshistorie for Bond, James Bond.

Mestre i genren

Det er få år siden, at IO Interactive igen blev helt og aldeles danskejet. I sommeren 2017 købte de nemlig aktiemajoriteten tilbage fra den japanske spilproducent Square Enix.

Den danske spiludvikler »var ikke længere en del af deres fremtidige strategi«, som de sagde. Det endte med, at Square Enix gik med til en et såkaldt Management Buy Out, der tillod de danske ledere at købe aktiemajoriteten tilbage og samtidig gav IO lov til at beholde deres rygrad, ’Hitman’.

En spilserie, der begyndte i 2000 og siden har gjort IO Interactive til måske verdens bedste til at lave spionspil fyldt med store internationale actionkulisser, nervepirrende historier og måske vigtigst muligheden for at spillerne kunne føle sig som en hemmelig agent. Erfaring, man nu tager videre i ’Project 007’.

James Bond-karakteren er baseret på den britiske romanforfatter Ian Flemings populære bogserie fra 1950’erne med samme navn. James Bond en af Hollywoods længst løbende og mest succesrige filmfranchises med 24 biograffilm.

Film nummer 25, ’No Time To Die’, står efter at være udskudt en del gange til at lande i biograferne 2. april 2021.

Hvornår det nye James Bond-spil udkommer, vides endnu ikke.