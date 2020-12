5 hjerter: Benjamin Koppel kan det knald. Og det kan hans stjernehold af medmusikere også

Det er noget af en gruppe, den danske altsaxofonist, komponist og musikentreprenør Benjamin Koppel har fået gennet sammen. Intet mindre end et ensemble af absolut verdensklasse.

Og de fire lydhøre musikere leverer med dobbelt-cd’en ’The Art of the Quartet’ mere end to timers fremragende jazz af den smukke moderne slags, man normalt ellers skal til plademærket ECM for at få.

Det er meget, meget ambitiøs og dygtigt spillet musik. Noget af det er improviseret frem, mens resten er stramme kompositioner. Begge dele ejer ikke desto mindre en lethed, der både demonstrerer materialets høje kvalitet og musikernes enorme kunstneriske overskud.