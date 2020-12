B.T. og Børsen har fået mest. Politiken og Jyllands-Posten følger lige efter. Der er dog stadig mange millioner i corona-kassen

Tabet af annonceindtægter for danske medier som følge af covid-19-pandemien ser ud til at være mindre end først frygtet. I hvert fald er der fortsat rigeligt med penge tilbage i den pulje, regeringen i foråret afsatte til at kompensere medierne for manglende annonceindtægter.

I alt er der i årets løb udbetalt 143,3 millioner kroner i annoncekompensation til 172 medier, skriver Mediawatch, som har fået tallene fra Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med en aktindsigt. Og det er godt 90 millioner mindre, end hvad puljen rummer.

Tallet kan dog stadig ændre sig, da et antal ansøgninger endnu ikke er behandlet færdig, og fordi tidligere udbetalte kompensationer senere kan reguleres op eller ned.

Blandt alle ansøgere er det B.T. og Børsen, der har fået de største beløb – begge over 10 millioner kroner. Jyllands-Posten og Politiken har begge fået lidt under 10 millioner.

Dækker halvdelen af tabet

Hjælpepakken, der blev fremlagt i foråret, betød, at medier, der har mistet mindst 30 pct. af deres annonceomsætning mellem 9. marts og 8. juli på grund af coronakrisen, kunne søge om kompensation. Hvor stor en del af tabet der bliver kompenseret, afhænger af tabets størrelse, men staten godtgør typisk halvdelen af de tabte annonceindtægter.

I sommer var der frist for ansøgninger fra medier, der ikke modtager redaktionel produktionsstøtte, hvilket især er ugeaviser og magasiner. Over 200 medier søgte i den forbindelse. De 149 fik kompensation på tilsammen 83,9 mio. kr – blandt dem ugeaviser udgivet af Jysk Fynske Medier, Nordjyske Medier og Sjællandske Medier.

I november var fristen for medier, der modtager redaktionel produktionsstøtte – bl.a. dagblade. Her søgte 29 medier, hvoraf de 23 er tilkendt en støtte på tilsammen 59,4 millioner kroner, men flere kan stadig nå at støde til.