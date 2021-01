5 hjerter: Musikalsk vennepar hylder Brahms uden at lade deres egne egoer komme i vejen

Man skal forestille sig en musik med stor sjælelig dybde. Bestemt ikke uden vemod, men spillet nærmest uden ego.

Brahms havde egentlig opgivet at komponere mere musik, da han sent i livet rendte ind i en klarinettist ved navn Richard Mühlfeld. En mand, som var noget ud over det sædvanlige. Mühlfeld var selvlært på klarinetten, men han fik tårer frem i Brahms’ øjne, når han spillede. Så Brahms kunne ikke lade være. Han var simpelthen nødt til at skrive noget musik til denne enestående musiker.

Resultatet blev blandt andet de to sonater for klaver og klarinet, der tilsammen udgør Brahms’ opus 120. Pianisten András Schiff er venner med komponisten Jörg Widmann, som han ofte har spillet koncerter med, og som også spiller så smukt på klarinet, at han har en sideløbende karriere som musiker.

De to tager på en gang respektfuldt og indforstået om Brahms’ resignerende, smukke sonater. Musikken flyder frit – og fri for overdrivelser. Resultatet er afspændt. Nærmest lutret.

Her er ingen forceret intensitet. En indspilning af nyere dato som den, klarinettisten Lorenzo Coppola har lavet med pianisten Andreas Staier, kommer med sine rigere overtoner i klarinetklangen og sine mere passionerede linjer, der minder om, at Brahms kaldte Mühlfeld for »min primadonna«, tættere på det ideelle for mig.