Weinstein betaler 100 millioner kroner i erstatning til sine ofre

Harvey Weinsteins ofre for seksuel chikane og overfald modtager erstatning på 17 mio. dollars, hvilket svarer til godt 104 mio. kr. Det bekræftede en advokat for Weinstein Company til CNN mandag.

Weinstein Company Holdings LLC og 54 tilknyttede virksomheder indgav konkurs i marts 2018. Det blev siden opkøbt af et investeringsfirma, og virksomheden meddelte i den forbindelse, at man ville løse alle ofre og vidner for Weinsteins påståede krænkelser fra deres fortrolighedsaftaler.

Og nu har man altså oprettet fonden Sexual Misconduct Claims Fund på 17.064.525,30 dollars til kompensation for seksuelle forseelser, viser retsdokumenter.

Tidligere denne måned stemte næsten 40 kvinder, der har anklaget Weinstein for seksuelle krænkelser, for at tage imod erstatningsaftalen. Pengene bliver fordelt blandt kvinderne efter et pointsystem.

Hvis en kvinde indvilliger i at droppe alle fremtidige anklager mod Weinstein, kan hun få det fulde erstatningsbeløb udbetalt, men hvis hun forbeholder sig retten til at prøve sin sag ved domstolene siden hen, får hun kun 25 procent af det tilkendte beløb.

Ikke slut for Weinstein

Advokat for Weinstein Holding Company Paul Zumbro siger til The Hollywood Reporter, at flertallet af kvinder ikke ønskede at risikere en »rodet, usikker, offentlig og smertefuld retssag« og peger på, at erstatningsaftalen ikke blot giver en fair økonomisk kompensation, men også en afslutning.

Det er dog ikke ovre for Harvey Weinstein selv.

Virksomhedens tidligere administrerende direktør afsoner 23 års fængsel, efter han i marts 2020 blev dømt for seksuelt overgreb og voldtægt, og han er stadig tiltalt i yderligere seks sager om seksuelle overgreb i Los Angeles.

Over 100 kvinder har beskyldt Weinstein for forskellige former for seksuelle overgreb – heriblandt voldtægt – over flere årtier.

Da de seneste anklager blev fremlagt i oktober, sagde Weinsteins talskvinde ifølge CNN:

»Harvey Weinstein har altid fastholdt, at hvert eneste af de fysiske møder, han har haft gennem hele sit liv, er foregået med samtykke. Det har ikke ændret sig«.