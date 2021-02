Hun har indrettet for Gwen Stefani og Cameron Diaz. Men hvad kan hun gøre for mig?

Masterclass er begyndt at sende mig mails. »Hej atleter«, begynder en af dem, fordi Masterclass har fået en ny instruktør, der er både personlig træner og fitness coach, hvilket åbenbart ikke er det samme. Han skriver, at hvis du har en krop, så er du automatisk en atlet. Helt sikkert, dude, men jeg kan desværre ikke den dag.

Jeg har tegnet abonnement på den online læringsplatform Masterclass i et optimistisk forsøg på at lufte lidt ud på første sal og få noget frisk luft ind i knolden, mens jeg arbejder hjemme på, hvad der efterhånden føles som femte år.

Det er ikke gået udpræget godt indtil videre. Jeg føler ikke rigtig, at Masterclass rammer min pandemiudfordrede selvhjælpstrang særlig godt. Jeg har forgæves ledt efter kurser i vredeshåndtering. Og børneopdragelse. Men falder i stedet over en amerikansk indretningsarkitekt, der blandt andet taler om at indrette sit hjem med mønstre og farver. Genialt! Jeg er jo alligevel hjemme altid.

Kelly Wearstler er en Los Angeles-baseret interior designer, der har indrettet for Gwen Stefani, Cameron Diaz og en masse andre mennesker med penge. Hun er vildt glamourøs, typen der kom ud af sin mors mave iført et par langskaftede Louboutin-støvler med pytonprint og som øjeblikkelig begyndte at rykke rundt på fødestuens inventar for at optimere lysindfaldet og create a story, som hun siger.