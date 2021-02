Tidligere kunstrektor står uforstående tilbage: Jeg har aldrig mødt eller talt med kulturministeren

På bagkant af et dramatisk efterår, der kostede hende jobbet, retter den tidligere rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kirsten Langkilde, nu en skarp kritik mod kulturminister Joy Mogensen (S).

»Jeg synes, det er vigtigt at få fortalt, at Joy Mogensen ikke har levet op til sit ansvar«, siger Kirsten Langkilde, der trådte tilbage som rektor i december, i et stort interview til nyhedsmediet Kulturmonitor.

Konkret går Kirsten Langkildes kritik på, at ministeren i hendes optik har været fraværende.

»Det har været helt tydeligt for mig, at Kulturministeriet er et sted med meget begrænset kommunikation og meget begrænsede visioner for hele kunstuddannelsesområdet«, siger den tidligere rektor.

Kirsten Langkilde understreger, at hun aldrig har hverken mødt eller talt med Joy Mogensen, og at ministerens anmodning om hendes fratrædelse kom som en overraskelse.

»Jeg kan ikke udtale mig om, hvilke motiver ministeren har haft«, svarer Kirsten Langkilde på spørgsmålet om, hvad der kostede hende jobbet.

Kirsten Langkilde kom for alvor i vælten, da en statue af Kunstakademiets grundlægger, Frederik V, blev kastet i Københavns Havn af akademiets egen institutleder Katrine Dirckinck-Holmfeld.

I den forbindelse bad Joy Mogensen den tidligere rektor om en redegørelse møntet på de identitetspolitiske strømninger, der lå til grund for hærværkssagen, samt de overordnede udviklingsmuligheder og forhold på Kunstakademiet.

Redegørelsen endte hos kulturministeren, men den afstedkom ingen dialog, fortæller Kirsten Langkilde til Kulturmonitor.

»Jeg kan jo håbe, at den redegørelse bliver brugt i det videre arbejde med at styrke kunstuddannelserne. Men jeg ved det ikke, for jeg hørte aldrig, hvad ministeren tænkte om den«, siger den tidligere rektor.

Parallelt med bustesagen blev en mistillidserklæring møntet på Kirsten Langkildes ledelse rejst af fire af akademiets professorer, hvilket resulterede i en række medieringsmøder.

I henhold til både bustesagen og mistillidserklæring understreger Kirsten Langkilde, at det er nødvendigt at koble en bestyrelse på Kunstakademiet.

»Jeg har manglet rygdækning. Det er klart«, siger den tidligere rektor.

I henhold til Kirsten Langkildes kritik har Kulturmonitor stillet Joy Mogensen en række spørgsmål.

Kulturministeren har ikke besvaret spørgsmålene. I stedet lyder det i et kortfattet skriftligt svar fra Kulturministeriet:

»Kulturministeriet kan oplyse, at Kirsten Langkilde indsendte en redegørelse til ministeriet om forholdene på Kunstakademiet. Kulturministeriet var ikke enig med Kirsten Langkilde om mål og retning for uddannelsen. Kulturministeriet og Kirsten Langkilde var herefter enige om, at Kirsten Langkilde fratrådte sin stilling«.

Citathistorie: Kulturmonitor