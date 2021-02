Nu fortæller Danmarks Tekniske Museum, hvad der skal ske på Svanemølleværket i København

Siden Danmarks Tekniske Museum i 2019 annoncerede, at man agtede at forlade Helsingør til fordel for et nyt museum i Svanemølleværket i København, har der været relativt stille om planerne. Men nu kommer det første officielle bud på, hvad det enorme industrikompleks ved Nordhavn ellers skal rumme.

I dele af de katedralstore haller, hvor tonsvis af kul engang fik turbinerne til at snurre, skal der ud over museum åbnes et »kraftværk for den grønne omstilling«, lyder visionen i en ny rapport, som fonden bag museumsplanerne har udgivet sammen med udviklingsselskabet By & Havn.

Her undersøges mulighederne for at oprette »et værksted for industriel innovationskraft, ideer, debat og oplevelser med teknologi og bæredygtighed som tema«, som det hedder, hvor for eksempel store virksomheder, universitetsmiljøer og mindre iværksættere arbejder sammen. Det vil der være en særlig poesi i lige netop i Svanemølleværket, mener tidligere Tivoli-direktør Lars Liebst, formand for fonden DTM 4.0, som er oprettet af det tekniske museums stiftere, Dansk Industri og Håndværkerforeningen København, til at realisere flytteplanerne.