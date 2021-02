Som 10-årig fik hun breve fra 52-årige mænd: Tidligere barnestjerne angriber Hollywood for at seksualisere børn

Som barnestjerne var det sødt at få breve fra tiårige, der skrev, at de var forelskede i Mara Wilson.

Det skriver hun i et indlæg i New York Times.

Meget mindre sødt var det at få de samme breve fra mænd på 52.

Ligesom det ikke var sjovt at blive spurgt til kærester som seksårig af journalister, eller hvem, hun syntes, var den mest sexede skuespiller.

Forstår Britney

I det hele taget har Hollywood ikke været særligt gode til at passe på de børn, som arbejdede i filmbranchen, skriver den nu voksne Wilson, der som barn har medvirket i film som ’Mrs. Doubtfire’, ’Matilda’ og ’Miraklet på Manhattan’.

Mara Wilson skriver i sit debatindlæg, at hun aldrig er blevet krænket under optagelser til de film, hun var med i. Hun har aldrig oplevet noget ubehageligt der. Alt det ubehagelige lå rundt om det at være skuespiller.

Hun reagerer på en dokumentarfilm, som New York Times har lavet, der handler om sangeren Britney Spears. Sangerinden gik selv fra børnestjerne til seksualiseret ungdomsidol og fik siden et knæk i offentligheden for sin opførsel.

Wilson mener, at der bliver bygget en fortælling op om offentligt kendte børn og unge, Fortællingen med stort f, skriver hun. Og den er i hendes optik svær at rokke ved.

»En stor del af Fortællingen er den antagelse, at kendte børn fortjener det. De har selv bedt om det ved at blive kendte og ved at føle sig berettiget, så det er fint at angribe«, skriver hun.

»Bad girl«

Hun angriber de voksne, der presser børn mere, end Wilson finder rimeligt, og som samtidig forventer, at børnene ikke slår en skæv.

Hvis børnene offentligt siger, at de faktisk føler sig pressede og ikke er glade – og dermed ødelægger Fortællingen om den som søde unger – så kommer faldet. Så ryger man i den modsatte grøft, som en møgunge, eller som Britney Spears en »bad girl«, fordi hun i sine teenageår tillod sig at have en seksualitet.

En seksualitet, som Hollywood ikke er bange for selv at kapitalisere på, men som de heller ikke har noget problem med at lade rive fundamentet væk under unge, skrøbelige mennesker, der har været en del af mediemøllen i hele deres liv.