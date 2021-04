Katrine Marie Guldager: Udstødelse i familien er ligesom mobning i skolen

Med romanen ’Det samme og noget helt andet’ ville jeg gerne tilbyde et spejl til alle, der af og til synes, det kan være svært at være i en familie. Er der andre, der oplever det samme som mig? Hvor går grænsen for, hvad man skal finde sig i?

Svaret på det første spørgsmål er ja. Flere undersøgelser peger på, at der er ganske mange, der enten har brudt med familien eller har overvejet at gøre det. Til gengæld er det svært at tale om.

Jeg ved ikke, hvordan man definerer et regulært tabu, men rigtig mange oplever, at dårlige familieforhold er svære at tale om. Måske er det skamfuldt at komme fra en dårlig familie, men det er også, som om spørgsmålet om familierelationer straks rejser en masse andre dybe, eksistentielle spørgsmål: Er det min egen skyld? Er det mig, der ikke er god nok? Forkert? Utilstrækkelig? Er jeg overhovedet værd at elske?

Grænserne for, hvad man skal finde sig i, er selvsagt individuelle, men hos dem, der vælger at bryde med familien, er et gennemgående træk, at de ikke føler sig mødt.

I begyndelsen, da jeg begyndte at beskæftige mig med brudte familierelationer, tænkte jeg, at det måske var et moderne fænomen. Måske er dem, der bryder, bare en flok oversensitive krænkelsesparate narcissister, der ikke tåler ikke at få deres vilje, ikke tåler alt det besværlige, der hører med til at være en del af en gruppe: At man indimellem bliver overset, eller afvist, eller kørt ud på et sidespor.