Der var så stille i Koncerthuset ved genåbningen, at publikum tyssede på P2's vært

I Koncerthusets kæmpemæssige sal virker 500 mennesker og et symfoniorkester med halv bemanding ikke af mange. Der var tomme sæder det meste af vejen rundt, og P2-værten, der stod bagest på balkonen og ellers nok så stilfærdigt præsenterede koncerten for publikum i radioen via en mikrofon, larmede så meget i den tyste sal, at folk troede, der var nogen, der bare ikke kunne finde ud af at være stille, og begyndte at tysse.

Efter fem måneder uden mulighed for at møde musikken live i Koncerthuset var der i denne uge igen solgt billetter til en Torsdagskoncert i DR, og de 500 billetter var afsat.

Men det hele virkede på en gang sælsomt stilfærdigt og nervøst.

Pianisten Beatrice Rana fra Italien, der var kommet op fra Rom for at være solist i Brahms’ mastodont af en klaverkoncert i d-mol, kunne ikke helt få fingrene til at falde til ro og makke ret i den meget kraftkrævende førstesats, og med kun ni førstevioliner lød akkompagnementet fra orkestret meget spinkelt.