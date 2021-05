En af Danmarks mest interessante tegnere giver liv til Stalins udrensninger

Blå bøger

Tegneren og forfatteren

Mikkel Sommer er dansk tegneserietegner, født i 1987 i København. Har udgivet en række tegneserier, både alene og sammen med forskellige forfattere. Modtog i 2017 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Har desuden arbejdet med animationsfilm for bl.a. Cartoon Network og lavet illustrationer til The New York Times og The New Yorker.

Anna Rakhmanko er russisk journalist, fotograf og oversætter, født i 1988 i Sibirien. Uddannet i Sankt Petersborg, Berlin og Paris. Har bl.a. arbejdet med flygtninge og projekter, der bekæmper overforbrug. Har oversat Tove Ditlevsens romaner ’Barndom’, ’Ungdom’ og ’Gift’ til russisk.

Mikkel Sommer og Anna Rakhmanko bor og arbejder sammen i Berlin og Athen og har tidligere samarbejdet om den dokumentariske tegneserie ’Strannik’ fra 2018.

