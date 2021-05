Retfærdighedens rytter pulser smøger og bæller sprut i Finlands svar på 'Ulven kommer'

Uden på nogen måde at løbe med en halv vind kan man vist roligt sige, at vore finske mednordboere ikke ligefrem har ry for at være übersnakkesagelige og udadvendte som eksempelvis amerikanere.

De går for at være mere sindige, eftertænksomme og ordknappe typer. Og folk der kan huske de finske tv-spil, som dansk public service-fjernsyn forlystede tv-seerne med i 1970’erne, vil erindre, at dialogen i disse var langt fra screwball comedy.

Helt så galt er det ikke i Aino og Anna Lappallainens dramaserie ’Pala sydamestä’, på dansk ’En del af mit hjerte’. Men tempoet er endog meget roligt, og der bliver ikke sagt mange vittigheder eller promeneret glade smil i dusinvis. For det er alvor. Dødhamrende seriøs alvor.

Det er åbenbart en bølge eller i det mindste en tendens, det der med alvoren og den skinbarlige sociale virkelighed. DR har bidraget med ’Ulven kommer’ og SVT med blandt andet Sneengle’, der på hver sin måde beskæftiger sig med en kompleks, klassedelt og for mange også ulykkeligt uigennemskuelig samfundssituation.