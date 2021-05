Pinlig Anne Linnet-teaterkoncert: Alle på scenen lignede statister, ingen trådte i karakter

Jeg må blankt indrømme, at det ikke var med de allerstørste forventninger, at jeg onsdag aften tog ind til den tredje teaterkoncert med Anne Linnet-sange på 10 år.

Selv om Det Kongelige Teater fremover også skal være et folkeligt musikteater, kunne man på forhånd godt have forestillet sig et lidt mere originalt udgangspunkt. Hvorfor ikke en Medina-teaterkoncert for eksempel? Eller ... bare noget nyt. Ikke for at tage noget som helst fra Anne Linnet som sanger og sangskriver. Men det ville kræve noget særligt at forløse.