Kaotiske scener: Boyband-menu tvinger McDonald's-restauranter i knæ

Fastfoodkæden McDonald’s har tilsyneladende fundet opskriften på totalt kaos.

Tag ti chicken nuggets, pomfritter og en cola. Krydr hele molevitten med sød chilisovs og et stænk af magi fra et af verdens mest populære boybands og se så dine restauranter blive så populære, at de er nødt til at lukke.

Det var lige præcis, hvad der skete i den indonesiske by Semarang onsdag, efter at McDonald’s annoncerede en ny menu inspireret af det sydkoreanske k-pop-boyband BTS.

Det skriver BBC.

Her tikkede bestillingerne nemlig ind i sådan et omfang, at der var frygt for, at flere af byens McDonald’s-restauranter ville udvikle sig til nye coronahotspots.

»Vi har midlertidigt lukket fire ud af seks McDonald’s-restauranter her i Semarang i et par dage, siger Fajar Purwoto, der leder byens agentur for offentlig orden, ifølge BBC og tilføjer:

»Jeg ønsker ikke, at Semarang skal ende i den røde covid-19-zone igen.

Madbude forsøger at mase sig ind for at hente takeaway-bestillinger. Foto: Aditya Adi, Ritzau Scanpix.

For de uindviede virker det måske som lidt af en overreaktion. Men den syv mand store BTS-gruppe er et af klodens absolut mest populære boybands.

Ifølge BBC slog gruppens seneste single, ’Butter’, i sidste måned flere globale rekorder, mens BTS i 2020 også stod bag årets bedst sælgende album foran superstjerner som Taylor Swift og Drake.

Den sydkoreanske gruppes fans er desuden kendt for at være ekstremt loyale, og tilknytning til boybandet kan for virksomheder betyde masser af ekstra penge i kassen.

Ifølge det amerikanske medie Business Insider steg antallet af gæster på McDonald’s restauranter med hele 12 procent i den uge, som den nye BTS-menu blev annonceret.

Sydkoreanske BTS er et af verdens største bands. Sidste år stod gruppen bag verdens mest solgte album foran andre megastjerner som Drake og Tayloe Swift. Foto: Lee Jin-Man, Ritzau Scanpix.

På grund af coronavirus flokkede kunderne dog ikke selv til restauranterne i Indonesien. I stedet sendte de sværme af madbude, der maste sig ind for at hente bestillingerne til de sultne fans.

I hovedstaden Jakarta oplyser politiet ifølge BBC, at 32 McDonald’s restauranter måtte lukkes midlertidigt, da den populære menu blev lanceret.

Indonesien registrerede torsdag den højeste daglige smittestigning siden 23. februar med 8892 tilfælde.

Landet har cirka 270 millioner indbyggere.

