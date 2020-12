BTS-stjerne slipper for militæret takket være særlov

Kim Seok-jin, der er medlem af den ekstremt populære sydkoreanske popgruppe BTS, var snublende tæt på at måtte indstille sin fremadstormende karriere som popsanger, skriver The New York Times.

Jin, som han omtales af fans, har nemlig fødselsdag fredag, hvor han bliver 28 år. Og det har været en dag, han med al sandsynlighed har set frem mod med frygt, for i Sydkorea skal man nemlig have aftjent sin værnepligt i militæret, inden man bliver 28, så loven kunne tvinge ham til at sætte stadionkoncerter og jetsetlivet på standby.

Den sydkoreanske stat har dog givet Jin en tidlig fødselsdagsgave, da den har indført en ny særlov, der tillader Jin og andre K-pop-stjerner at udskyde militærtjenesten, indtil de er fyldt 30.