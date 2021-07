Intet menneske er en ø.

Jeg tvivler stærkt på, at den britiske præst og poet John Donne havde fantasi til at forestille sig, at hans ikoniske prædiken og digt fra 1624 skulle blive udgangspunkt for en tysk spiludviklers lille perle af et indiespil knap 400 år senere.

’Minute of Islands’, som spillet hedder, er nemlig en seks-syv timer lang interaktiv fortælling spundet over netop det ikoniske digt.