Retsinstans omstøder dom over Bill Cosby om seksuelle overgreb – han løslades fra fængsel

Den højeste retsinstans i Pennsylvania omstøder en dom over Bill Cosby om seksuelle overgreb. Derfor bliver han løsladt fra fængsel.

Afgørelsen er truffet, efter at Cosby har afsonet mere end to år af en dom, som han fik i 2018 på mellem tre og ti års fængsel for et seksuelt overgreb begået mod en kvinde i 2004.

I en 79 sider lang redegørelse omstøder den højeste domstol i Pennsylvania dommen over Cosby, som måske vil blive løsladt inden for få timer, men det er uklart hvornår.

»Cosbys dom er omstødt, og han vil blive løsladt«, hedder det.

Cosby har sagt, at han hellere ville afsone ti års fængsel end at give udtryk for anger over sit møde med Andrea Constand i 2004.

Bill Cosby blev beskyldt for at have bedøvet og seksuelt misbrugt Andrea Constand. Cosby har afvist, at der var tale om et overgreb mod Constand. Han hævder, at der var givet samtykke fra hendes side.

Mulig procedurefejl

Domstolen i Pennsylvania mener, at der skete en procedurefejl i retssagen mod komikeren og skuespilleren, som engang var en af USA’s mest folkekære tv-stjerner.

Han vandt amerikanernes hjerter i rollen som familiefaren Cliff Huxtable i ’The Cosby Show’ - og han blev ofte omtalt som hele Amerikas far.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960’erne.

Mange af anklagerne kan dog ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede. Det var derfor kun Andrea Constands beskyldninger, der endte i retten.

Bill Cosby er i dag 83 år.

