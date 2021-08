Instagram siger undskyld og tillader filmplakat med brystvorte

En brystvorte med en dråbe mælk løbende fra sig. Det er illustrationen på en filmplakat, som Instagram har fjernet fra sin platform.

Men nu siger mediet undskyld for, at de fjernede billedet, skriver BBC.

Instagram fjernede det oprindelig, fordi det brød med mediets retningslinjer for nøgenhed, men Facebook, der ejer Instagram, forklarer, at de nu gør en undtagelse, fordi der er tale om »tydelig kunstnerisk kontekst«.

Der er tydeligvis et affotograferet bryst på plakaten til den spanske filminstruktør Pedro Almodovars nye film ’Madres paralelas’ (’Parallel Mothers’), men billedet skal forestille et øje med en tåre løbende fra sig.

»Derfor har vi fået opslaget med Almodovars filmplakat tilbage på Instagram, og vi beklager den forvirring, det har forårsaget«, lyder det i en officiel mail fra Facebook.

Protester

Da billedet af filmplakaten første gang blev fjernet, blev brugere på sociale medier ved med at slå billedet op i protest mod forbuddet.

Plakatens designer, Javier Jaen, sagde, at Instagram »bør skamme sig« over deres censur. Efterfølgende har han været ude at takke brugerne for deres støtte, ligesom han har takket instruktør Almodovar og hans produktionsselskab for deres »mod, integritet og frihed«.

Sidste år vakte Facebooks retningslinjer for nøgenhed protester, da en skønhedssalon, der tegner tatoveringer til kræftpatienter, der har fået fjernet deres bryster, ikke måtte slå billeder op som annonce på Facebook, skriver BBC.

Dengang lød Facebooks dom, at billederne var velkomne på sider og profiler, men ikke i annoncering.

’Madres paralelas’, der skal åbne Venedigs filmfestival 1. september, har Penelope Cruz i hovedrollen som en af to kvinder, hvis skæbner flettes sammen på hospitalet, hvor de begge skal føde.