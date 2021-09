»Jeg burde have trukket det stik meget tidligere«: Anders Breinholt stopper som vært på 'Natholdet' efter stress-symptomer

2021 bliver sidste år med Anders Breinholt som vært for ’Natholdet’ på TV 2.

Det skriver han mandag morgen i et opslag på Facebook.

»Tilbage i december måned sidste år, gik jeg den tunge gang til Programchefen og Programdirektøren på TV 2 og oplyste dem, at 2021 vil blive det sidste år, jeg er vært på Natholdet. Og at efteråret 2021 vil blive det sidste efterår, med mig som vært på Natholdet«, skriver han.

Stoppet sker efter 11 år i værtsrollen og med mere end 900 programmer på cv’et. 23 sæsoner blev det til.

I Lærke Kløvedals Radio4-program ’Det sidste måltid’, der blev udgivet som podcast mandag formiddag, fortæller Anders Breinholt videre, at han har sagt op, fordi han blev ramt af stress.

»Jeg burde have trukket det stik meget tidligere. Det er bare et godt råd til folk, der har stress. Eller som går og kan mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være, og man ikke er glad for at gå på arbejde«, siger han i programmet.

Han havde gang i flere projekter, end han kunne håndtere. Det sortnede for hans øjne, og han følte, at han skulle kaste op, fortæller han i ’Det sidste måltid’.

Ud over at mærke presset fysisk, kom det også op til overfladen i form af ekstrem negativitet. Han blev sur, destruktiv og svær at samarbejde med på redaktionen, fortæller han.

»Alt, hvad jeg gik og lavede, var en pistol for panden, i stedet for at det var lystbetonet«, siger han i programmet.

Hun understreger, at beslutningen om at stoppe på ’Natholdet’ også handler om, at han ikke føler, han har mere at bidrage med til programmet – og at han gerne vil stoppe, mens legen er god. I et interview med TV 2 fortæller han derudover, at programmet vil fortsætte, også selv om det bliver uden ham i værtsrollen. Han oplyser ikke, hvad fremtiden for ham selv kommer til at bringe.