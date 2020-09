Jeg når ikke engang at overveje at trække på det yderste af smilebåndet, før ’Natholdet’s vært og gæst ligger flade af grin

Her lige op til midnat regerer den hvide, heteroseksuelle mand. ’Natholdet’ ligger så tilpas sent, at der ikke er så mange hensyn eller formalia at tage bestik af.

Man kan slappe af, løsne livremmen – være sig selv i Breinholts karlekammer.

Jeg så faktisk engang en kvinde – har glemt hvem – derinde, men hun gjorde sig umage for at være en af drengene, så det var ikke mindeværdigt. Jeg kan dog se på TV 2’s hjemmeside, at der er flere kvinder derinde end tidligere.