Politikens musikredaktør om R. Kelly-sagen: Der må være flere, som har en dårlig smag i munden. Det har jeg selv

Efter at R. Kelly blev dømt for at kidnappe og fragte unge piger rundt til sexmisbrug, er det svært at komme på et argument for at lytte til hans overseksualiserede musik igen. Og spørgsmålet er, om han skal sidde alene på anklagebænken, skriver musikredaktør Simon Lund i denne kommentar.