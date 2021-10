Anmeldere knuselsker ny bog fra Obama og Springsteen

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama og verdensstjernen Bruce Springsteens nye bog får roser med på vejen af udenlandske anmeldere.

Anmelderen fra det amerikanske nyhedsbureau AP kalder bogen, der har titlen ’Renegades: Born in the USA’, menneskelig, sårbar, intelligent og passioneret.

»Uanset om du er fan af The Boss (Bruce Springsteen, red.) eller USA’s 44. præsident, eller du bare er nysgerrig på to fyre, hvis navne har gennemslagskraft, er ’Renegades’ værd at opleve på egen hånd«, skriver AP’s anmelder, Donna Edwards.

Hun skriver også, at præsidenten og rockmusikeren ’beundrer deres land, mens de reflekterer over dets mangler og kommer stadig ud på den anden side med en følelse af patriotisme’.

Imens kvitterer anmelder Neil McCormick fra den britiske avis The Telegraph med tre ud af fem stjerner.

»Hvis du er en beundrer af disse to individer, er der meget at nyde, som de graver ind i et emne, der har lagt grunden for deres meget forskellige karrierer: kløften mellem den glødende drøm og revnede virkelighed i den såkaldte amerikanske drøm«, skriver anmelderen.

Bogen, der er udkommet tirsdag, indeholder samtaler mellem de to venner om blandt andet livet og deres kærlighed til USA ’med alle dets udfordringer og modsætninger,’ fremgår det på Bruce Springsteens officielle hjemmeside.

Den byder også på fotografier samt ’hidtil uset arkivmateriale’ med Springsteens håndskrevne sangtekster og den tidligere præsidents taler med annoteringer.

Springsteen og Obama har i forvejen en podcast af samme navn på musiktjenesten Spotify, og bogen skildrer netop de samtaler, som begyndte i denne podcast, lyder det.

Barack Obama vandt præsidentvalget i 2008 og blev genvalgt i 2012, mens Bruce Springsteen er kendt for megahits såsom ’Born in the USA’, ’Hungry Heart’ og ’Born to Run’.

I 2016 tildelte Obama Springsteen Presidential Medal of Freedom - den højeste udmærkelse til civilpersoner i USA.

ritzau