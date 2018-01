Klumme: Det er en skandale, at litteraturpriserne kun går til de store forlag Litteraturprisen går til... gæt selv! De mindre forlag og de mindre bøger bliver forfordelt, overset og ignoreret. Aviserne har et ansvar, og de løfter det ikke.

Så er vi ved den tid på året, hvor aviser præsenterer og udvælger kandidater til deres respektive litteraturpriser. Og som altid slår det mig, hvor meget de store forlag sidder på flæsket, og hvor meget de små forlag tilsvarende bliver syltet. Af aviserne. I aviserne.

Det er jo, undskyld mig, det rene bullshit.

Det sprang i øjnene, da Weekendavisen offentliggjorde deres nomineringer. Seks kandidater fra Gyldendal og tre kandidater fra Gad og en fra Rosinante. Den fordeling var, synes jeg, i sig selv, bemærkelsesværdig.

Men som om det ikke var nok , så skrev litteraturredaktør Johannes Baun en ledsagende notits, der – med stolthed i stemmen – bekendtgjorde, at man ikke, som i slet ikke, havde skelet til kvoter og repræsentativitet, da man skulle finde frem til de pågældende værker, hvilket vil sige, at man ikke forholdt sig til, hvor bøgerne udkom, af hvem de var skrevet og i hvilken genre. Der blev ikke vurderet, blev det understreget, »noget som helst andet end kvalitet«.

Det er jo, undskyld mig, det rene bullshit.

Det er illusionsløshedens illusion i sin reneste form: Der er ikke nogen, der lider af større illusioner, end den, der bilder sig ind ikke at have nogen illusioner. Der bilder sig ind, at han – og det er som oftest en han – er neutral og objektiv. Som om de store forlags salgsmaskineri, PR og markedsføring ikke spiller en rolle! Jeg mener, der er vel en grund til, at forlagene bruger så mange penge på reklamer, på life-size modeller af de såkaldt ’store’ forfattere i karton.

Men det her problem er selvfølgelig større end Weekendavisen og Gyldendal. Det vedrører for så vidt hele den litterære offentlighed. Det vedrører Montanaprisen, som Information uddeler, og det vedrører selvfølgelig også Politikens egen litteraturpris, som også har fire Gyldendal-bøger blandt de syv nominerede og INGEN bøger fra de såkaldte småforlag på listen.

Og det vedrører frem for alt litteraturdækningen i aviserne, hvor de mindre forlag og de mindre bøger konstant bliver forfordelt, overset og ignoreret.

Ikke af ond vilje selvfølgelig, men fordi det, dér midt i travlheden på redaktionerne, er nemmere at forholde sig til de velkendte forlags velkendte forfattere, der udkommer på, say, Gyldendal, end det er at løfte den opgave, det uomtvisteligt er at introducere og anmelde et værk, der udkommer på, say, det københavnske forlag Cris & Guldmann. Og ja, ja, selvfølgelig er det i et stort omfang – men ikke udelukkende! – et spørgsmål om kvalitet.

Gyldendal udgiver mange bøger, og de udgiver mange gode bøger. Det samme gør Rosinante, Lindhardt & Ringhof, og hvad de ellers hedder.

Men jeg nægter at tro på, at de eneste kandidater til årets priser kommer på de forlag. Faktisk ved jeg det. At der også udkommer brillante bøger på de forlag, der i det store hele forbliver usynlige i offentlighedens kyklopagtige øje.

Se bare på Jesper Fabricius’ ’Æternarkose’(Space Poetry), Christian Vinds ’Udtog II’ (Antipyrine), Theresa Salomonsens ’Kast himlen i havet’ (Forlaget Korridor), og – mine personlige favoritter – Nanna Storr-Hansens digtsamling ’Spektakel’(Arena) og Sigurd Buch Kristensens ’Hvis en anden’ (det førnævnte Cris & Guldmann).

Jeg siger ikke, at alle disse bøger skulle have været nomineret. Men jeg siger, at nogle af dem burde have været det. Jeg siger, at aviserne har et ansvar, og at de ikke løfter det ansvar – og at jeg som anmelder heller ikke løfter mit ansvar. Jeg siger, at det er en skandale. Jeg siger, at det er en debat, vi må tage, selv om vi har taget den før.