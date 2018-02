5 hjerter: Irsk debutant skriver skarpt om oversete liv Sara Baume skriver prosa af kød og blod. Hendes debutroman er en uhildet skildring af usynlige liv,et intenst og detaljeret portræt af en enspænder.

Hvad er liv? En hunger, en puls, en iver, en bestandig uro. Irske Sara Baumes debut ’vælde vokse vakle visne’ skildrer livet stofligt og kontant: Livet bebor vores kroppe, som skiftevis styrter og tøffer gennem landskab og tid, indtil livet igen løber af os.











Sara Baume: vælde vokse vakle visne Oversat fra engelsk af Signe Lyng. Jensen & Dalgaard. 218 sider

Bare to skikkelser fylder romanens rum, Ray, en 57-årig særling, og Enøje, den terrier, han anskaffer sig. Begge er de mærket af fortiden. Ray blev som dreng behandlet som en tosse og holdt borte fra det fællesskab, han aldrig senere er trådt ind i. Enøje er trænet til at kæmpe mod grævlinger og kan ikke blive angrebsdriften kvit.

Romanen er håndgribelig i sine beskrivelser af, hvordan det føles at bebo de to kroppe. Når Ray for eksempel skal forklare sin egen bedrøvelse, er den ikke en sløret følelse, men en substans, der betvinger hele organismen. Den er, som han siger det:

»(...) fanget inde bag mit legemes mure, som smog. Den gør alting mat. Den ruller verden i sod. Den tapper mine lemmers styrke og tvinger min nakke ned«.

Baume er langtfra karrig med sammenligningerne, og sprogets detaljegrad er overvældende, alligevel fremstår skriften skarp i kanten. Sammenligningerne er klare, de skaber overraskende associationer frem for blot at være polstring om handlingens skelet.

Læsningen ægges fra allerførste færd, da terrierens øje sammenlignes med et sneglehus, for pludselig kan man se det hænge fra hunden, rundt og porøst:

»Det er på størrelse med et sneglehus og giver et svagt klask hver gang det rammer. Det hænger i et brusket tøjr fra en eller anden lækket del af ham selv, men han kan ikke gennemskue hvorfra og hvordan«.

Ikke én scene i ’vælde vokse vakle visne’ er helt fri af snavs og råd. Hverken Enøje eller skyggeeksistensen Ray, der frygter det meste, er specielt indtagende. Men romanen hierarkiserer ikke mellem sine væsner: En flok svaler, en klynge ål, Ray og Enøje har samme værd.

Ray lever ensomt og begrænset, men alligevel intenst takket være sin forrykte kapacitet, når det gælder detaljer, fordi han i en gennemgnasket tyggegummiklump kan få øje på en fuldkommen flyveøgle. ’Vælde vokse vakle visne’ formulerer et fordomsfrit svar på, hvad et liv er, og hvad et liv bør være.

For en tid hører Ray og Enøje hjemme i et hus i en landsby, senere må de bryde op. Bilen bliver deres hjem gennem årstider og regn, forbi skrænter, kystlinjer og tankstationer. De lever tæt sammen, og i drømme oplever Ray scener fra Enøjes fortid filtreret gennem hundens sanseapparat. I en af drømmene flyder Ray endda sammen med hunden til en kimære, hvor Rays puklede ryg rettes ud, og Enøje atter får to øjne at se med.

Nu og da bliver analogien mellem mand og hund for tilstræbt, især når der drages paralleller mellem hundens liv og Rays barndom, som da Ray efterlader Enøje i vejkanten og kommer i tanke om, hvordan han blev efterladt på samme måde.