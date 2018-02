Ursula Andkjær Olsen om klimakrisen: »Kan vi bare råbe pik og skride?«

Sådan stemmer du Du kan deltage i afstemningen om, hvem der skal have Politikens Litteraturpris 2017 ved at sende en sms. Du kan stemme til og med 26. februar 2018 og kun én gang. Det koster almindelig sms-takst. Naja Maria Aidt : 'Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog'. Send: pris nma til 1218

: 'Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog'. Send: til 1218 Ursula Andkjær Olsen : 'Krisehæfterne. Pandora Blue Box, Atlantis-syndromet'. Send: pris uao til 1218

: 'Krisehæfterne. Pandora Blue Box, Atlantis-syndromet'. Send: til 1218 Ida Holmegaard : 'Graceland'. Send: pris ih til 1218

: 'Graceland'. Send: til 1218 Hans Otto Jørgensen : 'Revolutionær - en Andy Warhol-komposition'. Send: pris hoj til 1218

: 'Revolutionær - en Andy Warhol-komposition'. Send: til 1218 Svend Åge Madsen : 'Af den anden verden'. Send pris såm til 1218

: 'Af den anden verden'. Send til 1218 Anne Lise Marstrand-Jørgensen : 'Sorgens grundstof'. Send pris almj til 1218

: 'Sorgens grundstof'. Send til 1218 Caroline Albertine Minor: 'Velsignelser'. Send pris cam til 1218 Vinderen offentliggøres 3. marts. Torsdag 15. marts er der prisfest i Politikens Hus. Du kan købe billetter her. Politikens Litteraturpris er sponseret af Politiken-Fonden. Vis mere

Lulus sange og taler (2000)

»Jeg læste virkelig meget som barn og ung, men jeg havde aldrig haft den tanke, at jeg skulle være forfatter. Jeg var dårlig til at skrive dansk stil, er fysisk-matematisk student, og da jeg var en stor pige, ville jeg bare gerne spille klaver.

Alligevel begyndte jeg at skrive. Først fordi jeg læste musikvidenskab og filosofi på universitetet og skulle skrive opgaver. Siden fordi jeg blev anmelder af klassisk musik og skulle skrive avisanmeldelser. Og langsomt begyndte der at komme en hel masse andet, som ligesom ikke passede ind i de formater, studierne og arbejdet gav.

Når jeg arbejder med en bog, tror jeg egentlig altid, jeg forestiller mig, at den skal handle om alt. Hvorfor skulle jeg stile efter mindre? Det lykkes selvfølgelig aldrig, men måske kommer der lidt mere med i hver ny bog. Det håber jeg!

I min debutdigtsamling, ’Lulus sange og taler’, optræder en masse forskellige figurer og stemmer, som synger og taler. Klart nok. Jeg har altid elsket Schumanns klaversuiter, ikke mindst værket ’Carnaval’, som rent formmæssigt var et forbillede for bogen. Schumanns suite består af en masse kortere stykker, hvoraf de fleste har et navn: ’Pierrot’, ’Columbine’ og så videre. Ligesom et persongalleri. I ’Carnaval’ er der også indlagt en gåde eller nøgle til værket, sfinkserne, kaldte Schumann dem, som består af de toner, alle klaversuitens stykker begynder med. På sammen måde er der også nogle sfinkser i ’Lulus sange og taler’:

»Hvorfor er der noget og ikke snarere intet / Hvorfor er der noget og ikke snarere alt / Hvorfor hører du noget og ikke snarere intet / Hvorfor hører du noget og ikke snarere alt / Hvorfor siger du noget og ikke snarere intet / Hvorfor siger du noget og ikke snarere alt«.

De handler om sprogets helt grundlæggende problemer: Hvordan kan man med et medie som sproget, der tilhører den ydre fælles verden, sige noget om det, der er inden i én? Hvordan kan man forstå det, som andre siger? Når jeg siger noget, hører du måske noget andet end det, jeg mente. Når du siger noget, hører jeg måske noget andet end det, du mente. Det er noget af det sørgelige ved sproget, misforståelsens mulighed, et grundlæggende misforhold mellem ydre og indre«.

Ægteskabet mellem vejen og udvejen (2005)

»I’Ægteskabet mellem vejen og udvejen’ optræder også forskellige stemmer, som stilles op over for hinanden. Nogle gange som direkte modsætninger, for eksempel modsætningen mellem vejen og udvejen, det målrettede og det målløse. Og oven på den modsætning lejrer sig forholdet mand-kvinde.

Jeg kan huske, at jeg havde læst noget i en feministisk bog om kvinden som udvej for manden. Det blev et ret morsomt billede! Manden går der på hovedvejen. Klassisk set er det hans liv, der skal udvikle sig fra et sted til et andet i fremskridt og selvudvikling. I den proces kan han så lige snuppe en kvindelig udvej ligesom at køre inden om et motel, inden han vender tilbage til hovedvejen igen.

I bogen bliver modsætningen målrettet-målløs ophævet i dansen, som er både målrettet – formet efter bestemte principper – og målløs – uden et økonomisk eller praktisk rationale.

For det meste bruger jeg nok billeder som rum, jeg går ind i og undersøger, snarere end som klassiske metaforer. Vejene blev i ’Ægteskabet mellem vejen og udvejen’ til en kæmpemetafor, som førte til rundkørsler og blinde veje, og så kom hele fornemmelsen for infrastrukturer og netværker også ind i mine forsøg på at sige alt«.

Skønheden hænger på træerne (2006)

»Mærkeligt nok var det lykkedes mig at slippe uden om naturen i mine første bøger. Jeg kan huske, jeg tænkte, at det kunne jeg ikke skrive om. Det virkede påtaget med blomster og træer og sådan noget. Men med ’Skønheden hænger på træerne’ kom den alligevel af sig selv, og så virkede det, ja, naturligt. Og nu vil jeg nok nærmest sige, at naturspørgsmål forekommer mig altafgørende.

Det startede faktisk med, at jeg var på en fire uger lang vandretur i England, hvor jeg bare gik rundt i landskaberne. Alt det grønne græs, de har derovre.

I digtsamlingen optræder der et mere centralt jeg i modsætning til de forrige bøger, som er mere flerstemmige. Jeg tror, det hænger sammen med, at der her kom øjne på. Mine første bøger var snarere båret af stemmer, af det musikalske og diskursive, men med ’Skønheden hænger på træerne’ vågnede blikket. Og blikket er måske helt enkelt mere centralperspektivisk end stemmen«.

Havet er en scene (2008)

»Jeg har været meget optaget af hele snakken om vindere og tabere. Det er noget, der har fyldt meget de seneste 20 år. Jeg synes ikke, det var noget, der fyldte, da jeg var barn i 1970’erne.

I ’Havet er en scene’ er der tre portrætter. Der er vinderen, en naturstemme, der vokser ud over det hele, dynamisk og aggressivt. Der er taberen, som hele tiden er i underskud og skal forhandle sin position med de udefrakommende blikke. Og så er der mennesket, som både vinder og taber.