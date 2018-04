I Christian Mørks nye roman er alt faktisk underholdende på den lidet grådkvalte måde Christian Mørks roman ’I gode hænder’ er både en krimi og et selvoplevet ungdomsportræt. Trods alt det dystre: skrevet som en form for lystspil.

En tung dyne af fortidsmørke nedsænkes over fredelige Frederiksberg i Christian Mørks delvis selvoplevede roman ’I gode hænder’, der både er en krimi og et ungdomsportræt, der svæver sært uden for tid og rum i sin egen beklumrede boble.