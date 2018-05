Mikael Niemi tager læserne med ud i den vilde natur i sin nye bog: Sådan koger man en bjørn i Nordsverige

Mikael Niemi har tænkt over, hvad han ville gøre, hvis han blev angrebet af en bjørn. Planen: kaste sig ned på skovbunden, flette hænderne bag nakken for på den måde at beskytte rygsøjle og hals og så ellers bare ligge helt stille. »Spela död«, som han siger.

»Og det siges jo«, indskyder Mikael Niemi, »at bjørnen skider på én, når den er færdig med dig. Tænk engang. For ligesom at markere, at nu har den vundet«.

At den 58-årige nordsvensker fra den lille by Pajala på grænsen til Finland rent mentalt har forberedt sig på et bjørneangreb, skyldes, at han ud over at være forfatter også er en ivrig elgjæger, vandrer og amatørbotaniker. Han bruger en del tid ude i de store skove.

»Men normalt skal man være meget heldig for at se en bjørn, for de frygter mennesker. Selv har jeg kun set en én gang. Derfor sker det også meget sjældent, at de går til angreb, og når de gør det, er det næsten altid på jægere, fordi deres hunde kan provokere bjørnen«.

Grunden til, at vi sidder her på et pænt hotelværelse i Nyhavn i det indre København, temmelig langt fra alt, hvad der minder om vild og farlig natur, og snakker om bjørne, ligger på bordet i mellem os. Det er forfatterens seneste roman, ’Koka björn’. Den er netop er udkommet på dansk med titlen ’At koge bjørn’. Og det er ærlig talt en lidt mærkelig titel til en bog, hvor der måske nok figurerer en bjørn og også en kogning af dyret, men hvor det ikke ligefrem kan siges at være den centrale begivenhed i løbet af de godt 400 sider. Eller hvad?

»Det tager mig altid meget lang tid at finde på titler til mine bøger. Jeg skriver altid flere sider fyldt med ideer. Og da jeg kom på det her, ’Koka björn’, tænkte jeg med det samme, at der var den! Det er mærkeligt, absurd og konkret samtidig«, forklarer han.

»Og så er bjørnen også meget vigtig i den nordlige natur. Jeg føler, at omgivelserne spiller en meget væsentlig rolle i romanen. Omgivelserne er så meget større end menneskene. Og sådan er det jo, det mærker man, når man går rundt deroppe«.

Ondskab og så sex

Mikael Niemi taler om skovene, dyrene, de lyse sommernætter og den traditionelle måde at leve på med jagt, fiskeri og træhytter med knitrende begejstring i stemmen. Man kan ikke lade være med at tænke: Er forfatteren ikke lidt af en nostalgiker?

»Ja og nej, vil jeg sige. Jeg længes ikke tilbage, for på mange måder var det meget værre i gamle dage. Det var hårdt. Men jeg kan godt synes, at vi er kommet for langt fra naturen. Hvis du lever i en storby som den her, hvor finder du så naturen og bliver mindet om, at ... ja, at det er det rigtige liv«.

Foto: Mads Nissen Mikael Niemi har i en lang årrække boet i Luleå, men flyttede for år tilbage hjem til barndommens Pajala, tæt på den finske grænse.

Okay, det sidste lød måske alligevel en smule nostalgisk, indser han og modererer med et grin:

»På en måde«.

Ud over den nordsvenske natur handler ’At koge bjørn’ om provsten Lars Levi Læstadius. Han er en virkelig person, der i midten af det 19. århundrede grundlagde en revolutionerende kristen vækkelsesbevægelse langt mod nord, i området omkring den finsk-svensk-norske grænse. Med gudsbenådede talegaver fik Læstadius og hans prædikanter især vækket samerne, den oprindelige og ofte forarmede, undertrykte befolkning i Lapland. Den dag i dag er der fortsat mange, der vedkender sig læstadianismen, som også er en accepteret del af den svenske kirke.

»Jeg voksede op bare 150 meter fra hans præstegård. Han er den mest berømte person fra Pajala, så hans hus er bevaret, og der står en statue af ham. Siden dengang har jeg studeret ham, og jeg synes, han er en fantastisk interessant person«, fortæller Mikael Niemi.

For Læstadius var troen noget inderligt. Han lagde især vægt på synd, anger og tilgivelse og mente, at man måtte tro på Gud helt ind i hjertet. Og så blev han kendt som en arrig modstander af en af datidens helt store plager: brændevin.

»Der er skrevet rigtig meget om ham, men ofte er han blevet skildret meget endimensionalt som et meget strengt, hårdt menneske, der prædikede imod alkohol. Men det er for enkelt. Han var meget mere. Så da jeg besluttede at skrive en bog om ham, tænkte jeg, at jeg måtte gøre det på min egen måde«.

Mikael Niemis egen måde at beskrive den berømte vækkelsespræst på blev at gøre ham til en slags Sherlock Holmes. En ung pige findes myrdet. Det ser ud, som om det er en af de føromtalte bjørne, som har været på spil. Men Læstadius, der faktisk også var botaniker og naturvidenskabeligt interesseret, får hurtigt deduceret sig frem til, at der må være en anden og langt mere modbydelig morder løs. Myndighederne affejer imidlertid præstens beviser og er desuden også utilfredse med hans, i deres øjne, besværlige udlægning af kristendommen. Så præsten og hans unge hjælper, samedrengen Jussi, får problemer. Lad os bare sige det sådan.

Jeg tror egentlig, alle mennesker er interesserede i begreber som ondskab og godhed. Hvordan man lever et godt liv. Og så sex, det er vi også allesammen interesserede i

Med de grusomme mord og Læstadius’ teologiske ræsonnementer får Mikael Niemi også tematiseret ondskab, noget, som går igen i flere af hans bøger.

»Jeg tror egentlig, alle mennesker er interesserede i begreber som ondskab og godhed. Hvordan man lever et godt liv«, siger forfatteren. »Og så sex, det er vi også allesammen interesserede i. Så de to ting handler litteraturen selvfølgelig meget om«.

Mikael Niemi vil ikke betegne sig selv som kristen. Han er vel agnostiker, siger han, men han interesserer sig meget for kristen tænkning.

»Læstadius var meget interessant, fordi han så, at ondskaben havde en social årsag. Men samtidig var han teolog og mente, at du er ond helt ind i dit inderste, at du fødes ond. Man betoner det ikke så meget længere, men det er faktisk kristen teologi, at en lille nyfødt baby er ond, ikke god. Man kan tænke, at den er god, fordi den ikke har nået at gøre noget skade endnu, men det er den ikke. Og hvorfor? På grund af arvesynden«.

Stedet er vigtigt

Når Mikael Niemi taler, er det på et svensk med rullende r’er og et særegent nedadgående tonefald. Arrrrwsynden. Det er ikke svært at høre, at hans hjemby, Pajala, ligger lige op ad den finske grænse. Forfatteren blev da også kendt for romanen ’Populærmusik fra Vittula’, solgt i nærheden af en million eksemplarer i hjemlandet, hvori han beskrev den særlige tornedalske kultur. Hvor folk taler både finsk, svensk, tornedalsk – og nogle ganske få også samisk. Hvor mænd er knapsu, tøsedrenge, hvis de ikke kan drikke vodka og bliver siddende i saunaen, til de segner. Og hvor man altså ikke giver meget for dem nede sydfra.

Meget af det er også med i ’At koge bjørn’. Ligesom ’Populærmusik fra Vittula’ skildrede efterkrigstidens udvikling i den lille flække, er Mikael Niemis nye roman også en fortælling om fremskridt og kulturkonflikt. Det ses i Læstadius’ bestræbelser på at få de fattiges børn i skole og især i historien om samedrengen Jussi, som præsten finder i en grøftekant og tager til sig.

»Romanen skildrer et folk, som lærer sig at læse. Som kommer fra ikke at have nogen uddannelse til at begynde at anvende tekst og naturvidenskab til at forstå verden. Mit folk var et naturfolk, men i løbet af 1800-tallet begyndte en udvikling, som har gjort, at jeg i dag kan være forfatter og leve af at skrive bøger«.

’Mit folk’, siger han, og det er ikke uden grund. Han har samiske aner, er født og opvokset i det nordsvenske og flyttede også tilbage til Pajala sammen med sin kone efter at have boet i Stockholm i en årrække. Stedet er vigtigt for ham, det står klart.

»Det er ikke, fordi jeg ikke interesserer mig for resten af verden. For det gør jeg«, siger Mikael Niemi, ligesom han understreger, at en stærk hjemstavnsfølelse ikke behøver at være ekskluderende.

»Men det er vigtigt for mig at beskrive min kultur, både de gode og de dårlige sider, fordi der findes så få forfattere deroppe, som kan gøre det«.

Til gengæld ser fremtiden for det nordligste Sverige ikke så lys ud. På samme måde som i Danmark finder der i disse år en affolkning af de ydre egne af landet sted.

»Mine egne søstre og børn er også flyttet fra Pajala, og jeg ved ikke, om de nogensinde vender tilbage ... Så lad os nu se. Det er ikke sikkert, at der overhovedet findes noget Pajala om 50 år«.

Der bliver stille på hotelværelset.

»Men jeg bliver«, siger han så. »Jeg skal begraves på Pajalas kirkegård. Ved siden af mine forældre. Og ved siden af Læstadius!«.