5 hjerter til erindringer fra Grønland: Anne Knudsen fortæller gribende om at være barn i den voldsomme, ubønhørlige, farlige og smukke natur Anne Knudsens fine barndomserindringer trykker fingeren lige ned på det ømme punkt i forholdet mellem dansk og grønlandsk.

FOR ABONNENTER

Anne Knudsen var seks år, da hun kom til Grønland i de tidlige 1950’ere med sin knap to år yngre bror, hjemmegående mor og arkitektfar, der skulle bestyre byggeri for Grønlands Tekniske Organsation. De kom til at bo i den lille by Tasiilaq fuldstændig afskåret fra omverdenen i mere end seks måneder af året på den vilde, endeløse og mennesketomme østkyst. Hvis julegaverne ikke var med sidste skib, kom de først næste år.