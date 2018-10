Anmelderen overgiver sig til det smukkeste mandeansigt, han kender: Tak for det ansigt, Torben Ulrich, og tak for alle teksterne Multikunstneren og altmuligmanden Torben Ulrich fylder 90 og fejres med en antologi over hans bedste jazztekster gennem årene.

Jeg har længe haft et crush på Torben Ulrich. På grund af hans tennisspil, hans musikalske væsen, hans lange hår, hans lange skæg, hans bevægelser, hans digtsamlinger, hans kunst, kort sagt: hans liv. Jeg forsøgte engang (forgæves) at få tidsskriftet Trappe Tusind til at lave et særnummer om ham. Jeg har drømt om at spille tennis med ham eller bare se ham stå og spille lidt op ad en mur som i Jørgen Leths film ’Motion Picture’. Og nu fylder den på San Francisco-egnen bosiddende mand altså intet mindre end 90 år, og i den anledning er han – blandt meget andet – aktuel med bogen ’Et vækkeur i Cecil Taylors flygel – tekster om jazz, 1945-2005’.











Torben Ulrich: Et vækkeur i Cecil Taylors flygel – tekster om jazz, 1945-2005. Redigeret og med forord af Lars Movin. Bebop/Asger Schnacks Forlag, 348 sider, 250 kr. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Det er en samling tekster, skrevet fra Torben Ulrich er 17 år, til han er 78 år. Det er i sig selv lidt af en bedrift at holde den kørende over så lang tid. Og det er netop dét, der fascinerer: denne blanding af, på den ene side, næsten hektisk foretagsomhed, energiske rejser rundt i verden, til tennisturneringer og jazzkoncerter, og, på den anden side, en slags ubegrænset ro, nogle ville det kalde det zen,man kunne også kalde det en praksis, der ikke henholder sig til smålige detaljer såsom konkurrence, status, resultater, anerkendelse, vind eller forsvind.

Blå bog Torben Ulrich Født i 1928, opvokset i Hellerup, bosiddende i Seattle, far til trommeslageren Lars Ulrich. Han spillede klarinet og saxofon, startede jazzklubben Blue Note i 1952, spillede elitetennis op i en endog meget høj alder og skrev om jazz i bl.a. Information, Politiken og BT. I de senere år har han lavet billedkunst, udgivet flere plader sammen med Søren Kjærgaard samt digtsamlingerne ’Terninger, tonefald’ (2005) og ’Stilhedens cymbaler’ (2007).

Men teksterne? Sådan her lyder og begynder en af de tidlige, men dog trods alt fra 1954, Politiken:

»Krigen, mine damer og herrer, KRIGEN ER FORBI! Gider man ikke slaas mere? Er man træt af bomberne? Spærreballonerne, har de fuset sig færdige? Ligger de slatne paa jorden – eller har de revet sig løs og stiger nu mod himlen med indsigtens irriterende lethed? Krigen er forbi, fordi fjenden er forsvundet (...) Jeg taler om jazz-krigtiken, som nu er blevet jazzkritik. Definitivt skete det forleden. I hvert fald for mit vedkommende: Jeg læste Barry Ulanov i Metronome, Albert McCarthy i Melody Maker. Ulanov anmeldte George Lewis-plader og sagde pæne, pæne ting. McCarthy kom med en længerede udredning om King Coles guitarist!!!!!!!!!! Udraabstegnene er ment som en hjælp til dem, der ikke forstaar et ord af det hele«.

Og sådan én er jeg stort set: en af dem, der ikke ved, hvem Ulanov og McCarthy er, og ikke forstår et ord af det hele. Men som så alligevel forstår, på grund af Torben Ulrichs tekster, hvilket også vil sige: Man behøver ikke at være jazzaficionado og kende samtlige navne, det fyger med, for at læse bogen. Overhovedet ikke.

I teksten ses en kæk ung herre fra Hellerup, som har gjort og stadig er i færd med at gøre sit indtog i dansk jazzkritik (lidt ligesom Jørgen Leth fra Aarhus en smule senere). Det kræver sine steder en smule positionering og polemik, som har været, fornemmer man, nødvendig. Her et år senere, i 1955 i Politiken, hvor Harald Grut beskrives som »chefen for dem, der har Ellington komplet eller næsten; han er den største blandt dem, der har billeder af Armstrong & Sig Selv hængende paa væggen hjemme«. Det er hårde ord og et ambitiøst mål, Ulrich sætter sig: jazz som livsholdning, som praksis, som rytme, hinsides koncerter og komplette eller næsten komplette pladesamlinger.

Og én ting er sikker: Torben Ulrich ligger ikke slatten på jorden, han fuser ikke. Heller ikke i bogens sidste tekst, fra 2005, hvor han skriver om Freud og jazz og pludselig også U2 i Parken, hvilket får disse ord med på vejen: »U2. Hørt på engelsk, som you too, står vi her i parken, til plæneforestilling, fjernt fra farlige toner, også vi. I et Europa der, når det kommer til stykket, stadig klapper mest fortroligt, mest hjemmevant, på 1 og 3«.

Men teksten stopper ikke ved kritikken, den fortsætter: