Nikolaj Zeuthen om den moderne mands krise: »Det er kvindens tidsalder ... Det er kun sundt og godt, at der bliver vendt lidt rundt på tingene« I Nikolaj Zeuthens bog ’Buemundet guitarfisk’ følger man den hjemmegående Stefan, der drømmer om at bryde igennem som forfatter med sin næste bog. Men succes skal komme indefra, siger Zeuthen.

Hovedpersonen Stefan lever et på overfladen ideelt liv som forfatter og hjemmegående husmor. Men noget er alligevel galt. Hvorfor?

»Ja, han går alligevel og bliver lidt utilfreds. Og jeg følte, når jeg snakkede med venner og betragtede min omgangskreds, at der var et mere generelt problem her. Folk er gode til at finde mangler ved sig selv, ting, der ikke er gode nok. Stefan har et meget godt liv med en rimelig stabil, sød kone, der tjener penge, og han har børn, men der er hele tiden et eller andet, han er utilfreds med ved sig selv og sin situation. Det er bogens drive, at han skal ud og udbedre de mangler og fylde det hul. Det kan han så gøre med druk eller med damer, men der er ikke rigtig noget, der virker«.

Blå Bog Nikolaj Zeuthen Født 1977 og uddannet cand.mag. i dansk og ph.d. ved Københavns Universitet 2009. Debuterede i 2009 med digtsamlingen ’Oliebål’. Udgav romanen ’Verdensmestre’ i 2012 og er aktuel med ’Buemundet guitarfisk’ (2018). Har desuden lavet dramatik og tegneserier. Forsanger i bandet Skammens Vogn, der har fire album bag sig. Mød Nikolaj Zeuthen på Bogforum fredag 26. oktober kl. 14.45 på Ny Scene Foto: Robin Skjoldborg

»Jeg har det selv sådan hver aften, når ungerne er lagt i seng: »Nu må du gerne drikke den her halve flaske vin, og nu trænger jeg virkelig til at ligge og se fjernsyn«. Men når jeg giver efter for den trang til at bedøve mig selv, så er det egentlig ikke særlig tilfredsstillende. Og når jeg slukker og stiller flasken væk, har jeg det måske endnu dårligere, end jeg havde før«.

Bør vi have sympati for den moderne mands krise?

»Jeg synes altid, vi skal have sympati for hinanden og prøve at forstå hinanden. Og det er det, skønlitteraturen kan. Her kan vi prøve at forstå nogle mennesker, der ikke er os selv. Leve os ind i deres liv. Men jeg kan ikke holde mig fra at gøre det lidt sjovt en gang imellem, og det kan godt være, at det bliver på bekostning af den stakkels mand i bogen«.

»Når man virkelig tør tage fat i noget omkring sig selv, der er svært, er der ikke ret langt hen til det punkt, hvor man kan smile ad det og se det komiske i det. De røde lamper skal først virkelig blinke, hvis der er noget, som man bestemt ikke kan lave sjov med. Så er det jo, fordi der er noget der, som er vigtigt«.

På bogen står der, at det er en prekær komedie. Hvad betyder det?

»Det var faktisk min redaktør, der fandt på det – det vil jeg godt indrømme. Jeg er ikke så god til at orientere mig i avisen, men han sagde, at der var det her begreb, prekariatet, som var meget oppe i tiden, og det var noget, som min bog skrev sig ind i«.

Der er også mange pinligt prekære scener i bogen ...

»Ja, efter at vi besluttede, at det var en god undertitel, så vi, at der var denne dobbeltbetydning. Det er ikke noget, jeg beslutter mig for – men når jeg skriver en scene, er det tit den prekære vej, det går. Det er jo også en måde at intensivere nogle konflikter på og udstille dem på en meget ekstrem måde«.

Hvor har du hentet inspiration?

»Bogen har været mange år undervejs, og det startede faktisk som et dagbogsformat i jegform, men så manglede der noget konflikt, noget plot og spænding. Derfor skrev jeg den om til tredjeperson, men på den måde er der masser af rester fra mit eget liv. Det er der måske også lidt dovenskab i – at mange af detaljerne og kulisserne er hentet fra mit eget liv«.

Har du en særlig kærlighed til det hverdagslige?

»Ja måske, det ender altid på den måde i hvert fald. Jeg kan godt lide, at det er lidt djærvt, en skrift, hvor tingene bare fortælles ligeud ad landevejen«.

Parforholdets små genvordigheder fylder en del i romanen. Hvilke tanker har du gjort dig om det?