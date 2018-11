Tilfreds anmelder: »Man glædes grundlæggende over både bogen i sig selv og bedriften mere overordnet!« Med ’De sidste dage-digte’ fuldender Sternberg på overbevisende vis sin konceptuelle serie med fem tidsrejsedigtsamlinger.

Hvad vil det sige at være det sidstemenneske på Jorden? At gennemleve menneskehedens afslutning, de allersidste dage? Det har Hollywood masser af bud på. Det har den danske digter Sternberg også nu.

Hans nye ’De sidste dage-digte’ afslutter den konceptuelle pentalogi, der blev indledt med ’Stenalderdigte’ i 2011 og siden udmøntede sig i ’Depressionsdigte’ (2014), ’Guldalderdigte’ og ’Tidsrejsedigte’ (begge fra 2016). Det er faktisk, går det op for én under læsningen, noget af en bedrift.

Man kan sikkert godt opfatte ’De sidste dage-digte’ som en allegori over klimakrisen, men det er på en måde ikke særlig relevant

Hvordan er der så i de sidste tider? Sådan her, blandt andet: »jeg ved ikke/ at jeg er/ det sidste menneske//det eneste jeg ved er:/ jeg er alene// alt omkring mig/har den samme farve// det her er de tanker/ jeg ville have tænkt// hvis jeg havde tanke for andet// end at overleve«. I de sidste dage er der bare, som der står et andet sted, det, som der er. Der er ingen muligheder, ingen fremtid, ingen børn, ingen medmennesker, »ingen minder« og »ingen planer«. Der er ingen følelser, ingen forskelle.











Der findes et jeg, og så alligevel ikke. Der er ikke noget du, og så alligevel. Der er et du, et meget interessant du, som jeg næsten er tilbøjelig til at kalde hovedpersonen. De fleste af digtene tiltaler nemlig et du, hvilket selvfølgelig er paradoksalt, fordi der ikke er andre end jeget tilbage. Men hvem er så det du?

Meget opfindsomt

Det er, som jeg læser det, både en imaginær ven, en tidsrejsende, et ufødt barn med flere. Og så er det også den læsende: »jeg forestiller mig ikke/ at nogen læser digte// du læser digte// jeg ved ikke hvem du er/ der læser digte// du ved ikke hvem jeg er/ der skriver digte«. Som i de andre bøger i serien er Sternberg enormt god til at iscenesætte selve skrive- og læsesituationen, hvad enten det drejer sig om en depressiv person, det første menneske på Jorden eller det sidste.

Som samlet værk i fem bind har det konceptuelle også sin hele egen konsekvens. Det er meget opfindsomt og meget stramt udført. Tiderne er vildt forskellige, med tydelige modsætninger: De første dage, de sidste dage. Den bedste tid, den værste tid.

Alligevel er der en række spændende paralleller eller spejlinger: Der er aspekter i ’De sidste dage-digte’, som minder om ’Depressionsdigte’, mens der i ’Depressionsdigte’ var ting, der ikke kunne undgå at lede tankerne hen på ’Guldalderdigte’, fordi guldalderen på visse måder og paradoksalt nok var en lige så statisk tid og tilstand som depressionen.

Man kan sikkert godt opfatte ’De sidste dage-digte’ som en allegori over klimakrisen, men det er på en måde ikke særlig relevant. Under alle omstændigheder ender det hele snarere – for nu at citere T.S. Eliots berømte linjer – med et whimper end med et bang.

For eksempel her: »der bliver mindre liv// som når batteriet i en walkman/var ved at være brugt op// og musikkens tempo derfor/ faldt// til man valgte at slukke// eller til musikken// bare stoppede«.

Man må så også sige, at den ret korte bog på ca. 60 sider er en variation over de samme få temaer, de samme situationer, den samme absurditet. Man savner – og har undervejs i forløbet fra 2011 og frem savnet – overraskelser, udsyn, usikker grund, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Læsningen bliver lidt forudsigelig og monoton.

Det er stramt, men det er også safe. Men man glædes grundlæggende over både bogen i sig selv og bedriften mere overordnet! Et ekstra hjerte for det! Og man glæder sig til næste projekt, det næste værk (det næste koncept?). Man kan kun håbe, digteren tager sig selv og læseren et helt nyt sted hen, om end det nok forbliver umiskendeligt Sternbergsk.