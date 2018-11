Kvindehader? Højreekstremist?!: Den ’kontroversielle’ Jordan B. Peterson er måske slet ikke så kontroversiel endda

Farlig, reaktionær, kontroversiel, misogyn, transofob, højreekstrem, ja, fascist ligefrem.

Der er nærmest ingen grænser for, hvad den canadiske psykologiprofessor og samfundsdebattør Jordan B. Peterson er blevet beskyldt for at være, endda i store anerkendte medier som The Guardian og The New Yorker.

Det var derfor ikke uden en vis portion spændthed, at jeg i sidste uge parkerede cyklen foran Bremen Teater i København, hvor den omstridte professor skulle holde foredrag.

På ganske kort tid er Jordan B. Peterson blevet en intellektuel megastjerne. Han er kendt for at rase imod feminisme og politisk korrekthed og for bryskt at bede folk om tage ansvar for deres eget liv, rette ryggen og rydde op på deres værelse. Hans selvhjælpsbog ’12 regler for livet – en modgift til kaos’ er en international bestseller, og hans YouTube-profil bliver fulgt af mere end 1,5 millioner mennesker.

Man kan sagtens være uenig i hans kritik af identitetspolitik som totalitarisme, hans insisterende forsvar for ytringsfrihed, hans afvisning af, at der skulle findes et tyrannisk patriarkat i Vesten eller hans idé om, at hierarkier er uundgåelige

Og at Jordan B. Peterson er populær, var det ikke svært at se til foredraget på Bremen. Der var fuldstændig udsolgt. Køen slangede sig langt ud på gaden, og folk stod og viftede håbefuldt med skilte: ’Mit værelse roder, vær sød at sælge mig en billet’.

Det overraskende denne aften var imidlertid ikke så meget, at en forholdsvis tør forsker, der udbreder sig om Miltons berømte epos ’Det tabte paradis’ og Heideggers livsfilosofi, kan samle et så stort publikum af især unge mænd i 20’erne.

Det virkelig overraskende var, hvor pragmatisk Jordan B. Peterson fremstod. Han talte for balance og besindelse, den gyldne middelvej og den slags. Hvor var den nederdrægtige kvindehader, jeg havde hørt så meget om?

Bevares. Man kan sagtens være uenig i hans kritik af identitetspolitik som totalitarisme, hans insisterende forsvar for ytringsfrihed, hans afvisning af, at der skulle findes et tyrannisk patriarkat i Vesten eller hans idé om, at hierarkier er uundgåelige. Man kan også finde huller og postulater i hans argumentation eller synes, at hans mytologiske selvhjælpssprog om »heroisk« at »bære Værens byrde« bliver lige lovlig patetisk og banalt. Men yderligtgående kan man ikke kalde ham.

Jordan B. Peterson er et godt eksempel på, hvor elendige vi tilsyneladende er til at lytte til hinanden i den offentlige debat.

Det gælder medierne, som forvrænger hans ord. Formentlig, fordi kontroverser sælger bedre end nuancer, måske også, fordi man nemt bliver skeptisk over for en, der som ham formår at samle en næsten kultisk skare omkring sig.

Det gælder Jordan B. Petersons egne fans, som uden tvivl også består af internettrolde på den yderste højrefløj og forsmåede sexistiske mandefællesskaber, der plukker enkelte ytringer, som passer ind i deres verdensbillede, ud af en kontekst.

Og det gælder såmænd også Jordan B. Peterson selv, som trods sit rolige ydre til tider lader sig provokere og bliver nedladende i mødet med politiske modstandere. Folk, der efter hans mening er forblændet af deres egen ideologi. Kan det mon tænkes, at han selv lader sig forblænde af sin ideologi, selv om han påstår at være fri af den slags?

Det virkede derfor temmelig paradoksalt, at Jordan B. Peterson sluttede sit foredrag af med påpege, hvordan en fri demokratisk diskussion, udvekslingen af modstridende argumenter, kan føre os mod større sandheder. Kun ved at tale med mennesker, vi er uenige med, kommer vi fremad, sagde han.

I hans eksempel er det bare tydeligt, at det er vi virkelig dårlige til.