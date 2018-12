Anmelderrost norsk forfatter: »Min roman skulle være præcis det modsatte af Knausgårds« 39-årige Johan Harstad har for alvor slået sit forfatternavn fast med kæmperomanen 'Max, Mischa & Tet-offensiven' på over 1.000 sider. Læseren skal føle sig omringet af romanen, siger forfatteren.

I en flabet version kunne et snapshot af nyere norsk litteratur se sådan her ud: Forfattere skærer deres liv ud i litterære skiver. De fortæller i detaljer om sig selv, og de forvandler deres forældre, søstre, brødre og (eks-)kærester til romanfigurer. Alt, hvad de oplever, foregår i de hjemlige, norske fjelde.

39-årige Johan Harstad har bevidst valgt en anden vej med sin roman ’Max, Mischa og Tet-offensiven’. Romanen udkom for nylig på dansk og fik fremragende anmeldelser – 5 hjerter i Politiken.

»Jeg var begyndt at skrive på romanen, da Karl Ove Knausgårds ’Min kamp’ udkom, og jeg tænkte, at min roman skulle være præcis det modsatte. Romanen skulle ikke være selvbiografisk, og den skulle ikke foregå i Norge«, fortæller Harstad under et besøg i København.

Romanen fortæller om den 13-årige Max, der en dag finder ud af, at hans mor og far har i sinde at rykke familien op ved rode og flytte til USA. Her skal faren som pilot arbejde for American Airlines i stedet for SAS.

Farvel, Stavanger. Farvel, Norge.

Resten af Johan Harstads roman på 1.066 sider foregår på lang afstand af Europa, og forfatteren er fuldt klar over, at den slags er sjældent i hjemlandets romaner.

»Jeg er også overrasket over, hvor meget af norsk litteratur der foregår i Norge. Næsten ingen romanpersoner tager et fly og rejser et andet sted hen«, siger Harstad.

Det var dog ikke helt frivilligt, at han lod sin hovedperson forlade Stavanger, hvor han er vokset op. Kun tøvende kom han i gang med at skrive om Max’ nye liv i Garden City på Long Island.

»Jeg havde en trang til at blive i miljøet omkring Stavanger. Jeg havde lyst til at skrive om det, men jeg tænkte, at hvis jeg skulle skrive om de gader, hvor jeg gik som barn, så skulle det også være lidt smerteligt, og derfor var jeg nødt til at sende Max til udlandet og aldrig komme tilbage igen«, fortæller forfatteren.

Syv års arbejde

Han arbejdede på romanen i syv år, før den udkom på norsk i 2015, og de første fire år brugte han på at finde ind til kernen af sin historie. Da han nåede derind, skrev han på fuld kraft i tre år, 16 timer i døgnet.

»Jeg troede først, det var en helt anden bog, jeg var i gang med. I en tidlig version skulle Max vende tilbage til Stavanger for at begrave sin mor. Helt tilfældigt mødte jeg i den periode en af mine venner, som ikke vidste, hvad jeg arbejdede med. Han sagde, at han hadede bøger, som begynder med, at hovedpersonen kommer hjem til en begravelse«.

Johan Harstad smiler, når han fortæller det, for bemærkningen satte tanker i gang hos ham. Vennen havde jo ret. Max skulle aldrig vende tilbage til Stavanger.

Hvorfor er det, vi aldrig kan vende tilbage til barndomsbyen?

»Alle fra dengang har fået nogle helt andre liv. Vi har ikke længere de samme referencer, som de har. Måske ser gaderne og byen også anderledes ud. Det betyder, at tilhørsforholdet forvitrer. Det gik op for mig, at jeg havde boet længere i Oslo end i Stavanger, og for mig var det en sørgelig og melankolsk opdagelse, at jeg aldrig skulle vende tilbage. Det havde jeg ellers altid forestillet mig«.

For mig var det en sørgelig og melankolsk opdagelse, at jeg aldrig skulle vende tilbage

For tiden er mange norske romaner selvbiografiske, nærmest private, men det går du uden om?

»Jeg skrev med elementer af selvbiografi i to tidligere bøger, men jeg gik væk fra det igen, for jeg kunne mærke, at jeg mistede de historier, jeg havde om mig selv. De forsvandt ind i litteraturen og ud af min identitet. For mig var det også ubehageligt at være så eksponeret. Det var egentlig ikke, fordi det selvbiografiske stof var særlig tydeligt, men sådan føltes det for mig«.

Paradoksalt nok fortæller Johan Harstad kort efter, at ’Max, Mischa & Tet-offensiven formentlig er det mest selvbiografiske, han har skrevet indtil nu. Men han tilføjer samtidig, at det kun vil være nogle få nære venner og gamle kærester, der vil kunne genkende nogle af beskrivelserne og de specifikke hændelser i bogen. De vil eksempelvis genkende ham i billedet af Max, der ligesom forfatteren selv som ni- eller tiårig så brutale Vietnam-film som ’Apocalypse Now’ og ’Platoon’, mens forældrene var optaget af andre ting.

Andre af bogens scener siger rigtig meget om forfatteren, selv om de ikke i egentlig forstand er biografiske. En vigtig passage i romanen er der, hvor 16-årige Max møder sin syv år ældre kæreste, billedkunstneren Mischa, en sommer på Fire Island uden for New York.



Drømmesommeren

»Det er ikke selvbiografisk, men det er min idealsommer, som den ville have været, hvis jeg selv kunne have valgt den. Drømmen om at møde sin kæreste på en varm sommerdag, og så blev det i stedet en helt almindelig tirsdag i oktober, haha«.

Johan Harstad kan sagtens se, hvorfor nogle af hans landsmænd bruger det selvbiografiske stof åbenlyst, og han kan også se, at det kan give en særlig energi til en tekst, men alligevel frister det ham ikke længere.

»Tag nu Tomas Espedal, som jeg holder meget af. Jeg ville aldrig kunne skrive hans bøger. Jeg ville ønske, at jeg kunne, men jeg har nok bare ikke det litterære mood, for jeg er både konfliktsky og introvert«.

Du har sagt, at verden nok ikke har brug for flere selvbiografiske romaner. Hvad bunder din skepsis i?

»Tomas Espedal og Karl Ove Knausgård har skrevet gode bøger på det stof, men mange af de øvrige selvbiografiske romaner viser jo, at forfatterne ikke har haft noget at skrive om. Hvis jeg skulle skrive om mit eget liv, ville det blive forfærdelig kedeligt. Jeg hader at gå ud, og jeg vil helst bare være hjemme«.

Johan Harstads kæmperoman er fyldt med personer, der leder efter et sted at være netop det, hjemme, om det så er i kunsten, i kærligheden, i arbejdslivet eller bare i tilværelsen. Det gælder Max og hans forældre, onklen Owen Hansen, Max’ kæreste, billedkunstneren Mischa og den nære ven, bøssen Mordechai, som trods succes som skuespiller aldrig falder til i livet. Max følger sin ven ind i teaterverdenen. Onkel Owen prøver at slå rod i USA ved at melde sig som frivillig i Vietnamkrigens sidste år, fordi immigranter vil få amerikansk statsborgerskab, når de vender hjem.



Forelsket i et navn

Vietnamkrigen har spillet en rolle i flere af Johan Harstads bøger, og denne gang havde han tænkt sig, at han skulle undvige emnet. Men pludselig forelskede han sig i ordet Tet-offensiven. Tænk engang at kunne få navnet på Vietnamkrigens vendepunkt ind i en bogtitel, og tænk nu hvis han endelig kunne komme af med den enorme viden, han havde skaffet sig ved at læse hele biblioteker om netop den krig.

Men hvorfor denne fascination af krigen? Du var ikke engang født, da den sluttede?

»Nej, men jeg har alligevel et ejerskab til krigen. Jeg voksede op i konsekvenserne af den krig. Hele den vestlige verden ændrede sig. Efter krigen var tilliden til USA pludselig væk. Politisk ændrede meget sig. I hvert fald i Norge. Venstrefløjens fremgang forsvandt, og det samme gjorde troen på, at folk kunne ændre samfundet. De store, folkelige protester mod krigen hjalp ikke. Det var billederne i medierne, der havde den store indflydelse«, siger Harstad.

I romanen er Max’ forældre frafaldne marxister-leninister. De var med i det yderste venstres politiske aktioner, indtil desillusionen satte ind, og de skjulte de gamle kampagnemærker i en kasse på loftet og lod som ingenting. Man kunne gætte på, at de var et skjult portræt af Harstads forældre, men intet kunne være mere forkert. Forfatterens forældre befandt sig dengang ude på den politiske højrefløj, men om de så havde været tidligere ml-aktivister, ville han have været tilbageholdende med at skrive dem ind i sin roman.