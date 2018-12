Man skulle tro, Hammershøi brugte instagramfilter: I dag ville den populære danske maler være en celeber boligblogger Gigantisk bogværk viser, hvordan Vilhelm Hammershøi brugte fotografiet i sine malerier. Med sin pensel lagde han et retoucherende filter på verden, og samtidig får man fornemmelsen af, at han var sin samtids ekspert i boligindretning.

Novemberlyset er perfekt til Hammershøi. Frederiksberg, hvor jeg sidder og skriver lige nu, er perfekt til Hammershøi. Eller sagt på en anden måde. Det er hammershøisk, og jeg har det hammershøisk lige nu.

Den populære danske maler Vilhelm Hammershøi er for længst blevet til et adjektiv, en slags sprogligt instagramfilter, der trækker farvemætningen ud af verden, skruer lidt op for kontrasten og indhyller alt i et lidt douce, sart og blødt skær.

BOGANMELDELSE









Gertrud Oelsner og Annette Rosenvold Hvidt: Vilhelm Hammershøi. På sporet af det åbne billede. Lindhart & Ringhof. 576 sider, 599,95 kr.

Og nej, det er langtfra mig, der har opfundet denne adjektivisering af den populære kunstner. I et interview med Hammershøi i Politiken fra 1911 noterer journalisten om den lejlighed, som Vilhelm og hustruen, Ida, bebor i Bredgade:

»Interiøret er fuldkommen Hammershøisk. Stuer paa Rad og i Vinkel, aabne højfløjede og hvidmalede Døre, faa Møbler i Empire (…) Man kunne have ladet mig dumpe ned i denne Lejlighed og jeg vilde have skreget: Hammershøi!«.

Men hvad vil det så sige, at noget er fuldkommen hammershøisk?

Citatet står på side 462 i det nye gigantiske bogværk, hvis titel antyder, at svaret nok ligger et sted i erindringen: À la recherche, siger Marcel Proust, og vil føre os på sporet af dette noget – ikke først og fremmest via maleriet, men via fotografiet.

Og vi kender det alle sammen. Det at gå på loftet, i kælderen eller bagerst i skufferne og finde gamle fotoalbums frem. Tabte tider er klæbet højtideligt op på karton eller ligger stablet i farvestrålende papirlommer med den lille slids til negativerne. De blanke printede og let klistrede rektangler afslører alt for meget: frisuren, blikkene, turen til Knuthenborg Safaripark i en grøn 2CV. Vi måtte ikke køre ind til løverne, thi bilen havde lærredstag, og lærredstaget var mørt. Fotografiet er som små tidsmaskiner.

Man nærmest drukner i fotografiske tidsmaskiner i denne billedmættede bog, hvor fotografiet og maleriet hele tiden findes side om side.

Foto: Den Hirschsprunggske Samlings Arkiv Et fotografi af Ida Hammershøi er kvadreret og systematiseret som redskab med henblik på overføring til maleriet. Fotografiet er sandsynligvis taget af Vilhelm Hammershøi selv.

Et fotografi af Ida Hammershøi er kvadreret og systematiseret som redskab med henblik på overføring til maleriet. Fotografiet er sandsynligvis taget af Vilhelm Hammershøi selv. Foto: Den Hirschsprunggske Samlings Arkiv

Vilhelm Hammershøi: ’Portræt af Ida Ilsted, senere kunstnerens hustru’, 1890, Statens Museum for Kunst. Værket var en stor succes for kunstneren og blev vist på Den Frie Udstilling i 1891, samme år, som Den Frie blev dannet af blandt andre Hammershøi som en reaktion mod censureringerne på Charlottenborgs Forårsudstillinger.

Vilhelm Hammershøi: ’Portræt af Ida Ilsted, senere kunstnerens hustru’, 1890, Statens Museum for Kunst. Værket var en stor succes for kunstneren og blev vist på Den Frie Udstilling i 1891, samme år, som Den Frie blev dannet af blandt andre Hammershøi som en reaktion mod censureringerne på Charlottenborgs Forårsudstillinger.

Men hvor fotografiet i den biografiske kunsthistoriske forskning ofte blot tjener som medfortæller i historien om kunsten og kunstneren, er der her tale om en undersøgelse af fotografiet som en teknologi, der informerer – måske ligefrem fordrer – kunsten. Det grundlæggende spørgsmål er ikke, om Hammershøi har været interesseret i fotografiet som billedmedie, men snarere, hvad fotografiet har betydet for hans kunst, og hvordan de to medier smelter samen.

Tyk som telefonbogen

Bogen igennem spores dette foto-maleri-mash-up igennem et blik på borgerskabets store interesse for denne nye teknologi til især portrættering, og igennem fotografier af familien Hammershøi, hvoraf nogle er taget af kunstneren selv. De mange sider i bogen er i sig selv et ekstensivt fotoalbum sammensat primært på baggrund af samlinger i arkiverne fra Det Kongelige Bibliotek og Den Hirschsprungske Samling. Ofte er fotografierne gengivet i et 1:1-forhold og som faksimile med hele fotoalbums i lange forløb hen over siderne. Og, ja, først og fremmest er der tale om en gigantisk bog – så stor som et mindre sofabord, tyk som telefonbogen og tung som et ondt år.

Dette store bogformat er en gave til gengivelserne af Hammershøis malerier, fotografierne, moderens scrapbøger og alle avisartiklerne og brevene. Man har til gengæld ikke prioriteret håndterbarheden. Held og lykke med at hygge dig med den som godnatlæsning.

Det er tydeligt at mærke fascinationen af arkivet hos de to forfattere – Gertrud Oelsner, direktør på Den Hirschsprungske Samling, og Annette Rosenvold Hvidt, kunstformidler på Statens Museum for Kunst – og man kan næsten fornemme, hvordan de hvide handsker har kærtegnet og afstøvet materialet, efterhånden som det er fisket frem af skufferne. Det ser supergodt ud. Til gengæld er der lidt langt imellem de virkelig spændende historier. Det er et stille, udramatisk og lidt trivielt liv, der udspiller sig over siderne.

100 gange mere moderne

Imidlertid er det historiske perspektiv i sig selv et lille drama, når fotografier viser et København, som for længst er forandret: Frederiksberg Allé før de store lejlighedskomplekser, Christianshavns slummede baggårde, eller når fotografierne i sig selv nærmer sig kunst: side 288 – Vilhelms bror Svend ude af fokus bag tre antikke hoveder.