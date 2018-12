Sara Stridsberg om verdenskendte Toni Morrisons 'Elskede': At elske intet er den eneste måde at overleve på

Efter et sandt skandaleår for Det Svenske Akademi står konsekvensen klar: I år bliver Nobelprisen i Litteratur ikke uddelt. I den anledning er flere svenske forlag gået sammen om at genudgive de kvindelige forfattere, der gennem tiden har modtaget prisen. Den svenske forfatter og tidligere akademimedlem Sara Stridsberg har skrevet denne tekst om den amerikanske forfatter Toni Morrison og hendes ikoniske værk ’Elskede’ fra 1987.

Fakta Kvindelige modtagere af Nobelprisen i Litteratur Ud af de 114 nobelpristagere i litteratur, der er blevet kåret siden 1901, er kun 14 kvinder. Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, 1909 Grazia Deledda, 1926 Sigrid Undset, 1928 Pearl Buck, 1938 Gabriela Mistral, 1945 Nelly Sachs, 1966 Nadine Gordimer, 1991 Toni Morrison, 1993 Wislawa Szymborska, 1996 Elfriede Jelinek, 2004 Doris Lessing, 2007 Herta Müller, 2009 Alice Munro, 2013 Svetlana Aleksijevitj, 2015 Vis mere

Da Toni Morrisons gruopvækkende roman om moderkærlighed ’Elskede’ kommer til verden i 1987, er det Margaret Atwood, som skriver om den i The New York Times. Hun skriver, at romanen er en litterær triumf: »It’s a hair-raiser«.

Blå bog Sara Stridsberg Svensk forfatter og dramatiker, født i 1972. Uddannet jurist, har desuden læst kønsstudier ved Uppsala Universitet. Modtog i 2007 Nordisk Råds Litteraturpris for romanen ’Drømmefakultetet’. Har desuden været nomineret til den svenske litteraturpris Augustpriset tre gange og modtaget flere andre litterære priser. Stridsberg indtrådte i Det Svenske Akademi i december 2016 og valgte i april 2018 at forlade akademiet.



Ikke så lang tid forinden er Atwoods egen roman ’Tjenerindens fortælling’ udkommet, en bog, som i dag endnu en gang holder os fast i sit rædselsgreb. Mareridtsvisionen af et fremtidigt USA erobret af kristne tyranner, en verden, hvor kvinder tages til fange, voldtages og tvinges til at få børn med deres kidnappere for siden at blive henrettet.

Blå bog Toni Morrison Amerikansk forfatter, født 1931 i Ohio, USA. Master fra Cornell University i New York og herefter forlagsredaktør og senere underviser på Princeton University. Morrison var med til at starte bølgen af sorte kvindeforfattere i 1970’erne med titler som ’Blå, blå øjne’ (1970) og ’Salomons sang’ (1977). I 1987 udkom bogen ’Elskede’, for hvilken hun modtog Pulitzer-prisen. Seks år senere, i 1993, modtog Morrison Nobelprisen i Litteratur. Vis mere

Det må være en roman, men intet af det, der sker i bogen, er ikke overgået mennesker i virkeligheden et eller andet sted i verden på et eller andet tidspunkt. Som for eksempel for nylig i USA, i den verdensorden, som blev kaldt for slaveriet, hvor folk blev flyttet rundt i verden som brikker i et uhyggeligt spil. Så det, vi frygter, er allerede sket. Måske er det derfor, vi er så bange. Fordi vi ved, at vi har grusomheden i os.

’Elskede’ udspiller sig i en amerikansk virkelighed af den slags, hvor du bliver taget til fange, solgt og voldtaget, og dine venner hænger i løkker i træerne og flyder rundt i floden uden hoved, og hvor du ikke har nogen anelse om, hvor du kommer fra, måske Carolina eller Louisiana, eller hvorvidt du blev fragtet over havet i et lastrum blandt levende døde. En orden, hvor du bliver målt og nummereret og tvunget til at give din mælk til andres børn, og dine egne børn kun får noget, hvis der er noget i overskud. En verden, hvor du ikke ved, hvem din mor er i rækken af bortvendte rygge på marken, hvor du slås med uglerne om føden og sidder indespærret i bure og føder dit barn alene i skoven og tvinges til at gå med jernbid fra tid til anden, et Amerika, hvor du kan bilde dig ind, at den blodige, pryglede, arrede masse, du har på ryggen, er et smukt kirsebærtræ, og hvor det eneste, du håber på, er at blive vanvittig og forsvinde ind i en beskyttende, lindrende tåge, hvor du ikke ved, hvor dine børn er begravet, eller om du har et navn, måske er det bare baby eller boy eller bare here boy.

I et hus tæt ved Ohio-floden bor en forhenværende slavekvinde, Sethe, sammen med sin levende datter og et noget vredt barnespøgelse, som hun og datteren leger med om dagen, eftersom ingen andre vil hilse på dem. Det lille spøgelse på to år hærger rundt i huset og er støjende og besværligt og voldsomt. Og det er let at forstå, eftersom hendes mor, Sethe, har skåret halsen over på hende 18 år forinden og sendt hende over på den anden side, af frygt for at datteren ville blive hentet tilbage til slavegården Sweet Home, som Sethe selv har forladt.

I ’Elskede’ er der ingen forskel på levende og døde. De sorte, som stadig er i live, er skygger, spøgelser og genfærd, og de rigtige døde er vrede og urolige. Det er et gennemtraumatiseret USA, hvor alt er låst fast i det gamle, på trods af at de første vingeslag af frihed har strejfet menneskene, da slaveriet for nyligt er afskaffet i henhold til forfatningen, men fortsætter desuagtet. En ting er at opnå frihed, noget andet er at lægge beslag på denne frihed. Sethes triumf, da hun sidder på verdens bund med den døde datter i sin favn og blod og brystmælk rindende over sine hænder, siger alt om, hvor vanskeligt det er at leve i den verden, som Gud og de hvide har givet hende. Men Gud kan sige, hvad fanden han vil. Ingen målebånd vil blive brugt til hendes døde barn, ingen cifre eller notesbøger eller løkker. Der findes det, som er værre end døden, på samme måde, som der findes en uforklarlig kærlighed og skønhed, som hænger sammen med det ubarmhjertige.