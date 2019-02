Mød Nordens Houellebecq: Skandinaviens måske vigtigste romanforfatter er billedkunstner og hedder Matias Faldbakken

»Anal udstødning«.

Sådan lød dommen, dengang Norges største avis, Dagbladet, skulle anmelde forfatteren og kunstneren Matias Faldbakkens anden roman, ’Macht und Rebel’ fra 2002. Det var det argeste lort, mente anmelderen. Plat provokation for provokationens skyld, intet andet.

Og bevares, romanen er også en voldsom omgang.

Den handler om en mand kaldet Macht. Han er træt af det pæne, velfærdsnærede og politisk korrekte Skandinavien og beslutter sig derfor for at blive pædofil nazist. For i vores progressive samfund, hvor avantgardekunst er blevet mainstream og porno hverdagskost, kan man ikke chokere nogen længere, medmindre man vælger at have sex med en 13-årig pige med et hagekors tatoveret i panden. Så det gør Macht.

Og det bliver ikke ligefrem bedre af, at bogen ovenikøbet er ret morsom. De uhyrlige passager er skrevet frem i et hysterisk komisk sprog, som får læseren til at vride sig i stolen af skiftevis latter og skam.

Men ifølge forfatteren selv var bogen, som sammen med debuten, ’The Cocka Hola Company’ fra 2001, og ’Unfun’ fra 2008 udgør trilogien ’Skandinavisk misantropi’, ikke ment som provokation for provokationens skyld.

»Det har jeg aldrig været interesseret i«, siger Matias Faldbakken i telefonen fra sit hjem i Oslo.

»Ideen med ’Skandinavisk misantropi’ var at tage alle former for ukonventionel opførsel og placere det central stage. Alle de centrale aktører i bøgerne er på en måde fuldstændig sindssyge. Det var vel en slags litterær trolling, før det overhovedet blev et begreb«.

Det skal da også siges, at det var de færreste, der som Dagbladets anmelder afviste værket som hørende hjemme på toiletpapir. Faktisk var langt de fleste kritikere enige om, at det var enestående godt, det her. Flere har sammenlignet Matias Faldbakken med franske Michel Houellebecq. Og nogle har endda svunget sig helt op til at kalde trilogien for et mesterværk og Matias Faldbakken for en af de vigtigste og bedste forfattere i Skandinavien.

Med de tre bøger ville Matias Faldbakken ikke alene provokere kulturverdenens velmenende humanister, forklarer han. Han ville også tematisere selve provokationen. I de hæsblæsende, nærmest hektiske fortællinger om agurker i endetarmen, terrorisme, pædofil nazisme, alt sådan noget, tog han kunstens, kapitalismens, ja, måske hele vores samtids besættelse af overskridelsen – den konstante jagt efter det nye, det næste – og drev den ud i det ekstreme for at fremvise den som absurd.

Men i dag ville han ikke have kunnet skrive bøgerne på samme måde, siger den nu 45-årige billedkunstner, dramatiker og forfatter. Situationen er en helt anden nu.

»Jeg føler ikke længere, at det projekt går an, for nu er trolling blevet en del af den politiske realitet. De måske største trolls af dem alle sidder på tronen rundtomkring, tilmed i verdens mægtigste præsidentembede«.

Foto: Ivar Kvaal Matias Faldbakken er allerede i gang med en ny roman efter 'The Hills' fra 2017. Men hvad den handler om, vil han ikke sige. »Det har jeg ikke engang fortalt min kone!«, ubryder han. »Jeg holder altid kortene tæt ind til kroppen«.

Vandalisme som kunst

Hvad det betyder, vender vi tilbage til.

Nu skal vi først skrue tiden tilbage til en novemberdag i 1973 i Hobro. Det var nemlig her i den nordjyske by ved Mariager Fjord, at Matias Faldbakken blev født. Hans forældre var med i periferien af hippiebevægelsen og kørte rundt i Europa i 10 år, inden han blev født, så det er mere eller mindre tilfældigt, at hans storebror er født i England og han selv i Danmark. Kort tid efter flyttede de da også tilbage til Norge, hvor Matias Faldbakken er vokset op.

Ideen om at blive forfatter kom først sent, men allerede som 5-årig vidste han, at han ville være kunstner. Det med at have et almindeligt job og møde klokken 9 om morgenen og tage hjem igen klokken 17, det var ikke noget for ham.

»Jeg tegnede rigtig meget og var også god til det og tænkte vel, at jeg kunne bruge det som redskab til at slippe uden om såkaldt lønarbejde. Den motivation har jeg sådan set stadigvæk med mig«, siger Matias Faldbakken.

Han ved godt, at det kan lyde lidt kækt i ørerne på alle os lønslaver, men det er skam ikke for at være snobbet, understreger han.

»Hvis du ikke tager et fast job, løber du en personlig risiko. Sådan er samfundet indrettet. Det handler ikke om slendrian, men om en pågående problematisering af, hvad værdiskabelse skal betyde. Personligt har jeg sat stor pris på, at der findes folk, som har taget en chance og ikke brugt al deres energi på et 9-17-job for at holde samfundshjulene i gang«, lyder det i røret.

»For mig har det været meget værdifuldt, at der har været folk, som har lavet film, malet billeder og skrevet bøger i stedet«.

Matias Faldbakken havde da også alle forudsætninger for et liv som kunstner. Han er søn af forfatteren Knut Faldbakken og keramikeren Gro Honoré Skåltveit, og han er bror til filminstruktøren Stefan Faldbakken. Det var derfor ganske naturligt, at han som ung mand startede på Bergen Kunstakademi og også var et smut forbi kunstskolen i Frankfurt.

Som billedkunstner både maler og tegner han, men er vel nok mest kendt for sine konceptuelle installationer, grimme readymades, der hverken behager øjet eller synes at have nogen funktion eller mening. Det kan være udbrændte biler, en gammel kopimaskine, sammenklemte metalskabe, ødelagte ting og sager. Til den prestigefulde udstilling for moderne kunst Documenta i den tyske by Kassel i 2012, raserede han det lokale bibliotek og lod bøgerne ligge hulter til bulter i flere uger.

»Min kunst har været en kredsen om en slags negativisme. Jeg har brugt negative begreber som vandalisme, tilbageholdenhed og afvisning og forsøgt at tænke på dem som produktive. Historisk set er det begreber, som er knyttet til avantgarden, som er en historie om brud og oprør og fornægtelse af det gamle«, siger Matias Faldbakken.

Udgav under pseudonym

I begyndelsen af 00’erne kunne han imidlertid mærke, at hans ideer blev mere og mere sproglige. Og i stedet for konstant at tvinge sig selv til at oversætte ideerne til noget visuelt begyndte han at skrive det, der blev til ’Skandinavisk misantropi’.

»Det var egentlig bare den mest praktiske løsning«, griner Matias Faldbakken.

»Men det er også to meget forskellige institutioner, som rammer forskellige dele af befolkningen. Da jeg begyndte at skrive, tænkte jeg, at litteraturen var lidt tættere på underholdningen. Selvfølgelig har litteraturen også et finkulturelt skær, men jeg tænkte alligevel, at det ville ramme et bredere felt, hvor jeg havde chancen for at nå den tilfældige læser. Dengang købte folk jo stadigvæk bøger. Jeg forestillede mig, at jeg kunne skrive for alle fra unge gymnasieelever til tante Anni. I kunstverdenen vidste jeg altid, hvem der ville komme«.

Romantrilogien er udgivet under pseudonymet Abo Rasul, et navn, der er sammensat af to tilfældige opslag i en telefonbog. Matias Faldbakken valgte ikke at sende manuskriptet ind til forlaget i sit eget navn, fordi hans far er en kendt forfatter i Norge, fortæller han.

»Jeg ville gerne have, at de første læsninger ikke blev påvirket af mit efternavn. Jeg tænkte også, at der måske kunne opstå noget sladder. Folk kunne måske få tanken, at jeg bare fik det udgivet, fordi jeg hed, hvad jeg hed, eller noget«.

Efter 2008, hvor sidste bind i ’Skandinavisk misantropi’ udkom, blev der imidlertid helt stille fra forfatteren Matias Faldbakken. Og det skyldes slet og ret, at han ikke har haft tid.

»Det er fortsat billedkunsten, som er min hovedgesjæft, så da jeg fik en masse tilbud i den verden, prioriterede jeg det. Jeg har hverken haft tid eller koncentration til at skrive«.





En allegori om Europa

Men i 2017 kom den endelig, den længe ventede opfølger til de tre romaner fra 00’erne. Bogen hedder ’The Hills’, og anmeldernes reaktion var lige så begejstret, som den var overrasket. På mange måder er bogen nemlig det modsatte af, hvad ’Skandinavisk misantropi’ var. Væk er provokationerne, det vilde og overskridende. I stedet skal du tænke gammeleuropæiske dyder, anstændighed, tradition og behagelig elegance.

Romanen foregår på en gammel og respektabel restaurant i Oslo ved navn The Hills. Det er et sted, hvor tingene foregår, som de altid har gjort. Vores fortæller er tjener af den gamle skole og sætter en ære i sit erhverv. Han ved, hvordan man behændigt trækker stolen ud for gæsten for derefter at presse den ømt mod dennes knæhaser. Han ved, hvordan man skal snurre let i håndleddet, når man hælder vin op, så dråberne ikke løber ned ad kanten. Og han ved, at en god tjener er distanceret, han er usynlig og synlig på én og samme tid.

»I løbet af de seneste år har jeg besøgt en del etablissementer rundtomkring i Europa. Og jeg har ladet mig fascinere af, at nogle steder, ikke så mange, men nogle steder, har sådan en, ja, ikke patina, men en slags historisk tyngde over sig, som gør, at de bliver til noget mere end restauranter. De bliver kulturinstitutioner«, siger Matias Faldbakken.

»Jeg tænkte, det kunne være sjovt at bruge sådan et sted som en ramme for et slags kammerspil. Måske er allegori for stort et ord, men jeg tænkte, at sådan et sted kunne være et lille billede på Europa. Et Europa i miniature«.

Ligesom Europa synes at være i forfald i disse år, begynder fundamentet under The Hills også at slå revner. Det sker, da en ung og smuk kvinde med smartphone i hånden begynder at frekventere restauranten og rode op i de faste former. Moderniteten kommer ind, og pludselig går alting i uorden. Undervejs i romanen får man uundgåeligt tanken: Er Matias Faldbakken gået hen og blevet lidt småkonservativ?

»Ha ha, ja, er jeg blevet konservativ? Nej, bogen er både skeptisk og sympatisk over for sådan en holdning, vil jeg påstå. For mig er det at skrive en måde at tænke på, og da jeg skrev ’The Hills’, var det en måde at komme lidt tættere på begreber som nostalgi, ansvarsfuldhed, rutine og anstændighed. Det er ikke noget programskrift, som opfordrer folk til at hoppe i dresset og blive 1800-tals folk igen«, svarer Matias Faldbakken.

Men han tror afgjort, at gode gamle koncepter som for eksempel ordentlighed kan støves af og bruges til et eller andet i en tid, hvor alt går hurtigere og hurtigere. Især har han været optaget af, hvad de sociale medier gør ved os, og hvordan internettrolde er begyndt at spille en afgørende rolle i det politiske liv.

»Jeg har længe tænkt, at internettroldene låner af avantgardens strategier. Også de bruger collage, detournement, irrationalitet, tung kynisme, afvisning af social orden, appropriation og den slags. Men de har også vist sig at være langt mere succesfulde, end den historiske avantgarde nogensinde formåede at være, og jeg tror, det kan skyldes, at de har lagt humor ovenpå. Det giver det en bred appel, også blandt folk, som måske ikke umiddelbart er med på materialet. Det har jo vist sig, at visse fællesskaber af morsomme hate-mongers var instrumentelle i forhold til at få Donald Trump valgt som præsident«, siger han.

Og så er vi tilbage ved, hvorfor han ikke ville kunne skrive ’Skandinavisk misantropi’ på ny. Når overskridelsen, provokationen og den grænseløse adfærd er blevet så udbredt, er den også tømt som kunstnerisk projekt, mener Matias Faldbakken.

»Når de, der sidder med hænderne på rattet, er de største trolls af dem alle, er det måske en anledning for befolkningerne at begynde at gentænke det etiske og anstændige«.