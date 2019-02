5 hjerter: Personlig beretning om at danne familie med en transperson er vildt rørende og irriterende

Man skal stå tidligt op for både at læse, forstå og sanse Maggie Nelsons queerteoretiske bog om kærlighed, køn og identitet.

Hvis man som undertegnede har siddet meget uroligt på skolebænken hele sit liv, kan det godt føles lidt som at læse lektier at opholde sig i Nelsons fortættede bog om at være gift med en transperson, blive mor, have det svært med sin mor og være en forsker, der diskuterer med sine helte, levende som døde.