Flipperfeber i underholdende pinball-tegneserie: Det hele er ad helvede til, og det bliver kun værre

I pinball-jargon er en death save en sidste, desperat redningsmanøvre, hvor spilleren med et hårdt og hurtigt ryk i maskinen får den døende sidste kugle til at springe tilbage i spil. I flippermaskinernes neonblinkende verden er det et kontroversielt trick, forbudt i turneringssammenhæng, hvor hele kroppen kommer i brug for at redde en high score.











Boganmeldelse Rune Ryberg: Death Save. Forlæns, 242 sider, 199,95 kr. Udkommer 23. februar

Blå bog Rune Ryberg Født 1979, dansk tegneserietegner. Uddannet fra The Animation Workshop i Viborg. Debuterede i 2014 med ’Gigant’ og vandt Pingprisen 2015 for ’Bedste danske debut’. Vandt Claus Deleuran Prisen for ’Bedste farvelægning’ i 2017 for sin selvudgivne bog ’Turbo Fang’. ’Death Save’ udkom på fransk allerede i 2017 under titlen ’Tilt’ på forlaget Vraoum Éditions.

Fakta Copenhagen Comics Har eksisteret siden 2004 og er Danmarks største tegneseriefestival. Afholdes 23.-24. februar i Øksnehallen på Vesterbro, København. Festivalen er drevet af frivillige, og i 2017 var der 4.500 besøgende.

’Death Save’ er også den betegnende titel på Rune Rybergs hidtil længste tegneserie, et farvestrålende ungdomsdrama om Bass, der bliver kastet rundt mellem ulykkelig kærlighed, et venskab, der falder fra hinanden, og en fornemmelse af håbløshed.

Han lever et dødbiderliv på grænsen af voksentilværelsen og ser sig selv i et faretruende fald, der kun kan standses med en feberredning, som kickstarter det hele.

Sammen med kammeraten Rick, en vidtløftig ballademager, hænger Bass i den lokale arkadehal, hvor de drikker sodavand og kaster mønter i flippermaskinerne dagen lang. Rick har store planer for fremtiden: Makkerparret skal lave big business.

Men Bass ser i stigende grad Rick som en klods om benet, selvom han heller ikke kan tro på sine egne drømme om at bygge pinball-maskiner. Desuden er han forelsket i Jeanie, der arbejder i arkaden, men hun vil hellere hænge med den guitarspillende blærerøv Dean. Det hele er ad helvede til, og det bliver kun værre.

Colaer spiller med

Pinball-spillet er omdrejningspunktet i drengenes tilværelse, og det er også det visuelle omdrejningspunkt for hele tegneserien.

Siderne lyser og blinker i hastige farveskift fra rude til rude gennem bogen, og veludførte, abrupte retningsskift giver serien et næsten rastløst tempo, der spejler hovedpersonerne. Stregen er karakteristisk rystet, og farvelægningen markant. Rune Ryberg balancerer sin taktile blyantstreg mod de eksplosive lilla, blå, rød, gul og grøn og skaber en dynamik, hvor farverne i lige så høj grad som motiver, replikker og sidekomposition bærer fortællingen.

Replikkerne falder ikke altid lige let og naturligt (slang og udtryk som ’Halløjsa! Træk lige i håndbremsen’ virker bedagede), og Rune Ryberg er nok mest velformuleret, når han i enkeltbilleder og kortere forløb lader billederne tale helt for sig selv.

’Death Save’ er fortalt uden forklarende tekstbokse og distanceret fortællerstemme og kommer langt uden, når små, næsten overlæssede, ruder pludselig afløses af et billede i bredformat, hvor tomheden dirrer om to personer i et ophedet øjeblik.

De antropomorfe figurers (Bass er en fugl, Rick en slags firben, Jeanie en kat osv.) ekspressive sitren formidler effektivt følelser, mens filmisk flotte sekvenser skaber intensitet. Særligt åbningsscenen, hvor Rune Ryberg krydsklipper mellem flippermaskinens pling-plong og en kasse klirrende colaer, som Bass og Rick spæner afsted med fra en kiosk, imponerer.

Tegnet med ømhed

Men hvor flippermaskinen som diskret, men vedholdende visuelt virkemiddel fungerer godt, er metaforen om ’livets flippermaskine’ til tider lidt for oplagt og gennemtrængende som billede på Bass og hans situation. Og i virkeligheden er det måske slet ikke Bass, der er fortællingens hovedperson?