Fem hjerter: Vrede hvaler går i blodig krig mod det onde i Patrick Ness' glimrende comebackbog

Endelig! Nu har Patrick Ness skrevet en god bog igen. Det har ellers ikke været opløftende at følge hans udgivelser på dansk siden mesterværket og monstersuccesen ’Monster’ (2015). Forlagene kastede sig naturligt nok over forfatterens tidligere bøger, der er underligt lange i spyttet. Så man kan spekulere over, hvorfor ’Monster’ blev så vellykket, for skønt han ’arvede’ historien som skitse efter en dødssyg forfatterkollega, skrev han dog det meste selv. Men hvorfor se tilbage, når man kan se frem og åbne ’Og havet var vores himmel’ og læse en historie, der har så meget af den rå og insisterende intensitet, som bar ’Monster’ op i sin himmel?