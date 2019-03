Livet er fyldt med helt utrolige sammentræf: Hårdt prøvede forfattere fandt hinanden. Det er lige til en roman

Hemmeligt? Måske

Han er selv en del af Nobelkomiteen, som har fået ny og større magt. Det er gruppen på ni personer, som til sidst præsenterer Det Svenske Akademi for én priskandidat for 2018 og én for 2019. I øjeblikket barberer komiteen listen ned til 20 navne, og i slutningen af maj er listen kortet ned til 5. Det er de 5 forfattere, akademimedlemmerne skal læse sig ind på, så de kan sige ja eller nej til den kandidat, Nobelkomiteen foreslår.

Jeg har spurgt Anders Olsson, hvad der sker, hvis den foreslåede kandidat ikke kan opnå støtte hos et flertal i akademiet. Hvis det sker, skal Nobelkomiteen komme med et nyt navn fra den korte liste. Alle navne er hemmelige, og det vil de i udgangspunktet være 50 år frem. Et af stridspunkterne i forbindelse med Katarina Frostenson var, at man i akademiet mente, at hun havde lækket navne på kommende nobelpristagere til sin mand, som derefter fortalte dem videre. Nu er Frostenson ude af billedet, men risikoen for læk er på ingen måde forsvundet.

De fem nye eksterne medlemmer af Nobelkomiteen er kun tilknyttet akademiet frem til Nobelprisen for 2020 er uddelt. Gennem deres arbejde i komiteen får de imidlertid kendskab til de navne, som er i spil til Nobelprisen. De vil kende finalefeltet til priserne for både 2018, 2019 og 2020. Fra akademiets arkiver ved man, at forfattere, som har været lige ved og næsten, i mange tilfælde får prisen nogle få år senere.

Ikke nej tak, bare nej

Anders Olsson medgiver over for nyhedsbureauet TT, at man må leve med den risiko, ligesom akademiet må leve med samme risiko, når det gælder de medlemmer, som har forladt forsamlingen det seneste år.

»De ved rigtig meget, som ikke skal komme ud, helt enkelt«, siger Anders Olsson.