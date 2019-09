LiteraturHaus i Møllegade har igangsat en crowdfunding-kampagne efter tumultarisk periode

Der sker ting og sager i Møllegade 7. Seneste tiltag er forsøget på at få private personer til at oprette medlemskaber og hjælpe huset med de økonomiske udfordringer.

Crowdfunding. Det har været en tumultarisk periode, LiteraturHaus i Møllegade har været igennem de seneste år. Grundlægger Poul Opstrup, som købte den gamle metodistkirke i 2005 og omdannede det til, hvad han håbede ville blive et litterært knudepunkt, gik på pension i 2017.

Her tog yngre kræfter så over og igangsatte en række initiativer, som skulle vende litteraturhuset ud mod samfundet og den politiske virkelighed. Ambitionerne var høje, men som følge af økonomiske problemer og uenigheder med Poul Opstrup, som stadig ejede kirken, trak den kreative ledelse sig fra samarbejdet.

Opstrup satta pensionisttilværelsen i bero og vendte tilbage til Møllegade, og siden har der så været relativt stille. Indtil nu.

I november 2018 overtog Thorkil Jacobsen nemlig driften af det Nørrebro-baserede kulturhus. Med ham ved roret afholder man nu arrangementer, som også rækker ud over litteraturen – man kan fejre Bruce Springsteens 70-års fødselsdag med talks og debatter, få indblik i amerikansk politik, ligesom man har åbnet op for en ugentlig natklub hver fredag.

Noget tyder altså på, at stedet i højere grad skal fungere som et bredere kulturelt forsamlingspunkt end et egentligt litteraturhus. På Literaturhaus’ hjemmeside fremgår det da også, at man lejer huset ud til private fester og arrangementer. Det er måske stadig svært at få enderne til at mødes.

I hvert fald har man nu igangsat en crowfunding-kampagne, hvor husets støtter kan tegne sig for et årligt medlemskab eller blot investere i en kop og dermed hjælpe huset med en tiltrængt overhaling.

