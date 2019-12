Øl blev deres skæbne: Bryggerbrødre kan ikke udstå hinanden. Ny bog fortæller den dramatiske historie

Tvillingerne Mikkel Borg Bjergsø og Jeppe Jarnit-Bjergsø regnes for at være nogle af verdens bedste ølbryggere, og så kan de ikke snuppe synet af hinanden. Det er en åbenlyst god historie. Bare ikke god nok til at fylde en bog på knap 300 sider.

I 2014 blev Mikkel Borg Bjergsø og Jeppe Jarnit-Bjergsø kontaktet af AMC. Det amerikanske tv-selskab bag blandt andet ’Mad Men’, ’The Walking Dead’ og ’Breaking Bad’ ville lave en tv-serie om de danske tvillinger, der efter at have været skolelærere i København på få år var blevet nogle af de mest banebrydende ølbryggere i verden. Og som efter i deres barndoms- og ungdomsår at have været de bedste venner nu ikke længere kunne udstå hinanden.