5 hjerter: Tove Ditlevsens breve er triste og nogle gange pinlige. Men de er aldrig kedelige

Under en grundig oprydning i Gyldendals pengeskab stødte forlægger Johannes Riis på Tove Ditlevsens gamle breve til forlagets daværende litterære direktør, Mogens Knudsen. Brevene er blevet til bogen ’Kærlig hilsen, Tove’, som jeg – indrømmet – var lige ved at stemple som et mindre interessant biprodukt af den feber, der af gode grunde længe har raset om Ditlevsens forfatterskab. Når jeg ændrede mening, skyldes det især, at brevene vidner om de prekære sider af livet som forfatter. Vel at mærke ikke kun de højdramatiske og spændende sider af sagen, men også de uskønne og de triste.