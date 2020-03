Fans vil elske det: Paul Auster hypnotiserer, blænder og hensætter læseren i New York-nostalgi

Paul Auster skriver køligt, men også som en besat og en benhård fan boy om alt fra Knut Hamsun til glæden ved at skrive på skrivemaskine. ’Samtaler med fremmede’ samler 50 års tekster og essays og fik anmelderen til at mindes en gammel helt.

Det mest Paul Auster-agtige øjeblik, jeg selv har haft, må være dengang, jeg som ung førsteårsstuderende tog til New York for at skrive opgave om Austers gennembrudsroman, ’New York-trilogien’. Via en masse mails frem og tilbage mellem The New York Public Library og min egen professor fik vi arrangeret en meget formel seance, hvor jeg fik en times adgang til originalmanuskriptet, som Auster havde skrevet på sin skrivemaskine, jeg sad alene i en stor sal, mens en vagt så på.​​​​